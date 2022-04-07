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貨車司機7天沒吃飯防疫點大哭 竟是因民警送盒飯流下男兒淚

中國新聞組／北京7日電
陳師傅接過盒飯和水果和一旁醫師又拿來的一箱八寶粥，用手抵住眼睛周圍，大哭了起來，嘴裡說著：「真的謝謝你們，就是給你們添麻煩了。」（視頻截圖）
陳師傅接過盒飯和水果和一旁醫師又拿來的一箱八寶粥，用手抵住眼睛周圍，大哭了起來，嘴裡說著：「真的謝謝你們，就是給你們添麻煩了。」（視頻截圖）

34歲的貨車司機陳師傅日前在杭州半山通道防疫檢查點，因一句「7天沒吃過米飯了，剛才下車的時候頭昏腦脹的」，執勤公安民警葉飛表示「馬上給你弄點吃的」，不到三分鐘，兩三名工作人員陸續拿來兩盒盒飯、一箱八寶粥加水果，陳師傅感動到淚流滿面、嚎啕大哭。

影音來源：YouTube

北京青年報報導，陳師傅跑運輸兩年左右，老婆孩子在河南老家，自己常年在上海、杭州兩地拉普貨。日前在杭州半山通道防疫檢查點，陳師傅的皖S大貨車停下接受核查，但精神狀態很疲憊。

「你從涉疫地區過來的，黃碼，現在下不了（高速）的。」工作人員對陳師傅勸返。陳師傅急了，再回到高速上，也吃不上飯。據報導，工作人員建議他去隔離，陳師傅也表示願意。按處置流程，陳師傅要做抗原檢測、核酸檢測，隨後先按指引到隔離點停車場。陳師傅突然為難地說，「7天沒吃過米飯了…有點頭昏腦脹的」。

在檢查點執勤的拱墅公安民警葉飛一聽趕忙說，「你等一下，我先給你弄點吃的。」旁邊一穿防護服的大姐又添了句，「你拿兩盒！」不到三分鐘，兩三名工作人員陸續拿來兩盒盒飯、一箱八寶粥加水果。

葉飛馬上轉身拿起自己的盒飯和香蕉橘子遞給了陳振。（視頻截圖）
葉飛馬上轉身拿起自己的盒飯和香蕉橘子遞給了陳振。（視頻截圖）

報導指出，這陣子，陳師傅沒有活拉。7天前開始，他就歇在上海一高速入口外，吃住都在車上，餓了就只吃麵包。「哥我不怕你笑，這個星期除了上大廁，我都在車上。」5日陳師傅核酸檢測陰性，上午就空車上了高速。他說，不知道能不能下高速，麵包實在是咽不下了。但一路上服務區關了，買不了東西，一直開到了杭州半山一帶高速檢查站......。

下午，在車上吃過飯，陳師傅經由轉運車輛送往隔離酒店休息、隔離。「哥我說的不是客套話，是心裡話。一個大男人甚麼時候都不可以掉眼淚，但碰到最為難的時候，今天真的哭得稀里嘩啦......因為心裡面那種觸動太大了。哥你想啊，一個人漂泊在外，在你最困難最苦的時候，給了你幫助......」。

陳師傅傍晚給老家父母打了電話。「我爸媽就說，攔下我的這是好人......疫情過去了哪怕給人打個電話說聲謝謝也應該的。你不能忘本。」陳師傅激動也感慨：「我這個人小學畢業，也不知道怎麼用語言去表達，我就感覺，到杭州特別溫暖，真特別溫暖。」

錢江晚報報導，陳師傅口中一直提及的民警和穿著白大褂的醫生，是葉飛和浙江詹氏骨科醫院醫師劉敏。

對於陳振的感激，葉飛表示：「都是應該做的，給兩份盒飯也是人之常情。」劉敏表示，「疫情之下都不容易。我更關注的是他的精神狀態，希望他可以放鬆一些，我們也可以通過電話聊聊天，來緩解下焦慮。」

@天天正能量（阿里巴巴）為送飯的民警葉飛和醫生劉敏頒發1萬元獎勵。「不管你是本地人還是外來務工者，我們都一視同仁。獎金就換成防疫物資，給有困難的司機。」葉飛說。

葉飛拿起自己的盒飯和香蕉橘子遞給了陳師傅，醫師劉敏又拿來一箱八寶粥。（視頻截圖）
葉飛拿起自己的盒飯和香蕉橘子遞給了陳師傅，醫師劉敏又拿來一箱八寶粥。（視頻截圖）

檢測 防疫 公安

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