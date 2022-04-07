2歲娃隔離返家 睡前喊「阿姨抱抱」親媽瞬間破防：今後抱你入睡

2歲女童安安隔離回家後非常格外黏人，圖為她和家人玩耍。（取材自瀟湘晨報）

「叔叔送你回家，不要難過，叔叔坐你旁邊。」一則兩歲小女孩陽性康復後被大白送回家的視頻暖遍了全網。視頻裡，小女孩抱著一隻熊，眼神迷茫，一旁的大白一直在安慰她：「很快就可以到家啦。」網友們紛紛表示心疼小朋友。寶寶回家後，晚上睡覺之前說了一句「阿姨抱抱」，讓媽媽瞬間破防了。

瀟湘晨報報導，小女孩的媽媽金女士說，女孩名叫安安（化名），3月中旬看病時被檢測 出陽性，到醫院獨立隔離治療近一個月。「有些擔心，但好在醫護人員有空都會分享孩子的情況。」日前金女士在個人的視頻帳號裡發布安安回家的視頻。視頻裡的安安一直唯唯諾諾不敢走進家門。金女士說「剛剛回來的安安眼裡沒有很開心，她似乎不知道這一個月來發生了什麼事情。」

報導指出，安安和媽媽說肚子疼並伴有發燒。金女士帶安安去醫院看病並做核酸結果是陽性，第二天去醫院隔離。被大白接走的時候，安安並不知道媽媽不會和她一起去醫院，下樓時發現媽媽沒跟著，安安匆匆叫了一聲「媽媽」，隨後就被帶上了車。「那聲媽媽好像把我的心臟也一同帶走。」金女士在說。

金女士來自浙江溫州，現在上海工作定居黃浦區。上海發生疫情 以來，金女士的小區一直處於封閉狀態，他們一家人也處於居家隔離觀察期。

回到家的安安變得格外黏人，媽媽說可能是在醫院裡有很多孩子會和護士阿姨「爭寵」，但護士們又不一定隨時隨地能夠關注到她。「剛見面的時候我們一家三口都沒有哭，直到要睡覺的時候她說了一句『阿姨抱抱』後，我直接破防了。」視頻到這裡，金女士在畫面上寫下了這樣一段話：「在病房只能抱著熊熊的你，沒關係，以後媽媽會一直抱你入睡。」