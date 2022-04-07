江蘇、浙江接收上海新冠病患 有人挺有人罵

各省馳援上海，除派遣醫護人員進駐上海居民進行核酸檢測採樣，蘇浙兩省還提供房源安置上海病患。（新華社）

上海染疫人數增幅驚人，安置點嚴重不足，不少人被當人球踢來踢去。為協助上海安置大量病患，鄰近的江蘇、浙江決定為上海提供總量6萬間的隔離用房源。當地民眾有人支持伸出援手，但也有人怕引進疫情 、被拖累。

此次江蘇、浙江所提供的隔離房源，都將用於上海已確診的新冠肺炎陽性患者（包括無症狀感染者）的密接人員，其中，江蘇、浙江各3萬間。目前，江蘇已籌措並提供1.6萬間，浙江已籌措並提供2.1萬間。

臨近的浙江千島湖多家酒店開始接待來自上海的密接、次密接隔離人員。據澎湃新聞報導，杭州千島湖開元龍庭酒店負責人徐威6日表示，4日起，該酒店已陸續接待從上海轉運的密接、次密接隔離人員200餘名。

徐威說，酒店3日接到作為隔離場所的通知，迅速進行消殺、培訓、人員安排、物資準備等，隔離人員4日、5日陸續入住，目前274個房間基本滿了，「此前我們酒店是預備隔離場所，已經過多次培訓和演練，所以能迅速反應，在24小時內落實到位。」

千島湖另一家酒店負責人6日也說，4日起陸續接到由上海轉運的密接、次密接人員百餘人，「據我所知，千島湖多家酒店這幾天都在為上海有關人員提供隔離場所」。

另據自由亞洲電台報導，這次異地隔離造成了「群眾鬥群眾」的局面。不少杭州市民在社交網發帖，批評上海人防疫 不嚴格，公共場合不講衛生，把疫情傳到杭州，未來杭州受上海連累也有封城 的危險。

網民「好吃的魚皮脆」發帖：「有事江浙滬，無事鄉下人。江浙真是遭了心了倒了大楣，可別說甚麼江浙滬一家人了，我們鄉下人哪敢啊？把上海打算送浙江的3萬人自己帶回去吧，這是不要臉到家了。」

據報導，也有本身被列為「密接人員」運往杭州的上海市民表示，運送過程缺乏保護，擔心造成交叉感染，令疫情進一步擴大。