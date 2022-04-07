中連2日破2萬例 上海緊急啟動第2輪普篩 黨媒：清零不動搖

上海市閔行區虹橋鎮某小區的物業人員在懸掛防疫宣傳語。(新華社)

中國本土新冠肺炎新增感染者連兩日破兩萬例，疫情 「重災區」上海儘管嚴格封控，病例仍持續攀升，官方緊急於昨天再進行全市第二輪核酸檢測 。面對越來越多「清零防控失效」的聲音，人民日報、解放軍報等中共黨媒近日接連在頭版刊文，要求防疫 幹部「堅持動態清零，絕不動搖」，「沒有理由再作任何的推諉、拖延、躲閃」。

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自3月1日以來，中國累計報告本土感染者17萬6455例，波及29個省分；6日全國本土病例再增1284例，本土無症狀感染者2萬1711例。其中，上海市累計感染者超過9萬例並已外溢多省市。上海官方稱情勢仍處於「與時間賽跑、與病毒較量」的關鍵時期，6日全市再開展一次核酸或抗原檢測，檢測完成前繼續分區管控。外傳上海外賣、快遞將暫停，上海市商務委副主任劉敏指消息不實。

上海6日新增病例就近兩萬例，但市內迄今沒有風險區，只設封控區，引來民眾質疑防疫「玩假的？」健康時報報導，主要是因為按照國家規定，無症狀感染者涉及區域不畫定中高風險。而上海此波疫情幾乎大都為無症狀感染者。

而隨著嚴格封控而來的各種民怨，也讓不少民眾開始質疑「動態清零」策略已失效。自由亞洲電台報導，「知乎」網站近日出現文章指「Omicron變異的高傳播性使得以往行之有效的防控手段失去了作用」。此文已有近2000多人按讚。

不過中國官方顯然仍堅持原有防控策略。上海黨報「解放日報」在頭版刊出寫給上海各級領導幹部題為「為基層分憂，為群眾解難」文章指出，中央指示上海要態度堅決果斷，行動迅速有力。「我們沒有理由不更勇敢地擔起責任，沒有理由不盡最大的努力為群眾紓困解難，沒有理由再作任何的推諉、拖延、躲閃。」

文章並要求幹部要努力化解群眾的焦慮甚至怨氣，並稱基層人員直面著一線的矛盾和問題，被當過「出氣筒」、「解壓閥」，感受過身心俱疲。

中國工程院院士張伯禮也表示，當前上海全市上下，全國上下都要統一思想，堅持動態清零，尤其要克服「小號流感，防疫過度」、「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等錯誤認識，也要克服個別部門令行不止、自行其事的做法。

黨媒人民日報也在頭版論壇刊文指出，只有做到「動態清零」，才能防止大規模人群感染可能造成的醫療資源擠兌以及老人等可能出現的死亡；並要求相關幹部保持頭腦清醒，堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，「堅持就是勝利，堅持才能勝利」。