清明燒「紙紮口罩」、墓地開價20萬 中國官媒斥荒唐

廣西南寧一墓園設有觀景湖泊，被抨擊太過奢華。（取材自澎湃新聞）

清明節是傳統掃墓祭祖的日子，但中國近年來越來越誇張的「紙紮祭品」，除了人民幣圖案的冥紙，還有「口罩 和疫苗 」，以及「高價墓地」亂象，也引起黨媒抨擊。新華社旗下的「半月談」5日發文痛批，「拿紙紮口罩疫苗當祭品，是對清明祭拜傳統的惡意消費」。

本報系聯合報報導，據「半月談」微信公眾號公開發文指出，中國電商平台最近販售的清明節紙紮祭品除傳統的「金元寶」、「紙錢」外，還出現了「冰箱」、「電腦」、「汽車」等現代生活用品，甚至「名包」、「名酒」、「豪宅」、「人民幣」，還有「紙紮防禦用品口罩、疫苗」等。

文章批評，這些商品「荒唐」且「讓人瞠目結舌」，指出這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。

清明節奇特的紙紮品惹議。（取材自半月談）

人民銀行上海總部也發布倡議，指將人民幣做成紙錢，嚴重損害其作為法定貨幣的莊嚴形象，有違社會公序良俗，呼籲民眾自覺抵制，對發現相關違法行為可向人行檢舉。倡議稱，法律明確規定「禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣」，如有違反，可令其銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處5萬元人民幣（約7874美元）以下罰款。

此外，「半月談」文章也提到「高價墓地」亂象，指北京不少陵園墓地價格超過人民幣20萬（約3.1萬美元）以上，有陵園價格年均漲幅達到25%以上，使得很多人難以負擔，部分公共墓園更盲目開發高檔、豪華墓穴，讓問題更加嚴峻。

文章指出，今年全國兩會 期間，人大代表崔建梅就建議「清理天價墓地，全面取消經營性公墓」；文章還呼籲，應讓清明回歸慎終追遠的本質，而非利用大家的祭拜需求和思念之情大肆發展「白色經濟」。