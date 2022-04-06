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武漢金銀潭醫院援滬 護士長：就像幫自己家人

中國新聞組／北京6日電
武漢金銀潭醫院支援上海的醫療隊。(取材自觀察者網)
武漢金銀潭醫院支援上海的醫療隊。(取材自觀察者網)

上海疫情吃緊，各地組派醫療隊前往援助，武漢金銀潭醫院南區重症監護室護士長程芳，也隨湖北省援上海醫療隊到上海支援，她說，「來上海，就是一種要去給家人幫忙的感覺，我沒有把自己當外人。」

新民晚報報導，在程芳眼裡，上海就像「家」一樣親切。大家都記得，上海援鄂醫療隊是第一個進入疫情「風暴眼」的地方醫療隊，伴隨著他們度過了最艱難的時期。

報導說，2020年武漢發生疫情時正值春節，復旦大學附屬中山醫院重症醫學科鐘鳴接到衛健委指令連夜趕往武漢，奮鬥75天，與金銀潭的醫生護士並肩作戰。臨行前夕，鐘鳴在朋友圈寫下告別之辭：「我會記得2020的冬春之交，金銀潭南樓高區的不凡，直到永遠。」在程芳的心裡，她希望永遠塵封這段往事，因為生死真的太沉重了。這次來上海，那些記憶又回來了，程芳感慨萬千。

早上6點，金銀潭的6個隊員就從酒店出發，分散前往各個採樣點。程芳來到的是長寧區福泉路，剛下車，她就受到了上海市民的熱烈歡迎。她收到了一個小孩送的感謝卡片。歪歪扭扭兩顆愛心，讓程芳瞬間破防。

程芳說，完成採樣任務後，他們不會馬上離開，應該會到其他崗位繼續支援。「上海有我們敬佩的鐘鳴主任，有我們感激的援鄂醫療隊，我覺得上海就是我們金銀潭的一部分，我們是一家人。幫助家人是無條件的，去就是了。」

武漢大學人民醫院援滬醫療隊員正在學習上海方言。(取材自環球網)
武漢大學人民醫院援滬醫療隊員正在學習上海方言。(取材自環球網)

另據環球時報報導，武漢大學人民醫院援滬醫療隊員為了在進入方艙醫院後與患者拉近距離，促進溝通，援滬醫療隊成員還組織自學上海方言。

「儂坐下來，有啥勿適意？」「儂發寒熱伐，阿里的難過？」對照著「你坐下來，哪裡不舒服？」「你發燒嗎？哪兒感覺難受」的普通話翻譯。他們簡單學習了上海話的日常用語及描述頭痛、發熱、腹痛等身體症狀的方言，並在抖音、語言app上用上海方言來「磨耳朵」。

該院援滬醫療隊員還積極學習武昌方艙醫院總結的相關經驗，包括醫療管理制度、患者入院標準、收治流程、預檢分診、患者診療方案、患者轉院、出院標準及流程等內容。

武漢 疫情 醫學

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