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四川小學生一筆一畫 為無名烈士墓碑描紅星

中國新聞組／北京6日電
巴中市通江縣沙溪鎮中心小學五年級一班的學生正在為無名烈士紀念園墓碑上的五角星描紅。(取材自華西都市報)
巴中市通江縣沙溪鎮中心小學五年級一班的學生正在為無名烈士紀念園墓碑上的五角星描紅。(取材自華西都市報)

四川省巴中市通江縣沙溪鎮中心小學的少先隊員，日前手執毛筆，蹲在川陜革命根據地紅軍烈士陵園的墓碑前，一筆一畫為碑身上的五角星描紅，該校少先隊大隊輔導員李思媛則在一旁講述著無名烈士的故事。自2012年起，該校每年清明節都會組織學生到無名烈士紀念園，用一筆一畫為墓碑描紅。

華西都市報報導，日前，在沙溪鎮中心小學門口，五年級一班的45名學生整齊列隊，步行前往4.5公里外的川陜革命根據地紅軍烈士陵園。抵達之後，老師們將提前準備好的紅漆、毛筆分發到每一位學生手中，孩子們沿著千秋大道拾級而上，最終到達無名烈士紀念園。這裡矗立著萬餘塊墓碑，碑身潔白，唯有正面刻著一顆紅五星。

隨後，孩子們分散成六排，一人蹲在一塊墓碑前，用毛筆蘸上紅漆，一筆一畫為碑身的五角星描紅。該校校長杜鵬說，「學校為無名烈士紀念園墓碑描紅的活動年年舉辦，之所以固定年級，是為了確保每一名同學都能參加。」

據介紹，描紅活動始於2012年，如今已經持續了10年。那一年，經民政部批准，通江縣將散葬於全縣23個鄉鎮50處17225名紅軍烈士的遺骸集中遷葬於川陜革命根據地紅軍烈士陵園新建的無名烈士紀念園中。

杜鵬介紹，沙溪鎮中心小學前身是一所列寧小學，始建於1932年紅軍入川之時。2007年12月，該校被全國紅軍小學建設工程理事會授予「中國工農紅軍四川通江李先念紅軍小學」稱號。

除了每年為無名烈士紀念園的墓碑描紅外，該校還有一些學生擔任川陜革命根據地紅軍烈士陵園紅領巾講解員。「每逢周末或其他節假日，孩子們都會來到烈士陵園，為遊客們講解這裡的歷史故事。」李思媛說。

巴中市通江縣沙溪鎮中心小學五年級一班的學生正在為無名烈士紀念園墓碑上的五角星描紅...
巴中市通江縣沙溪鎮中心小學五年級一班的學生正在為無名烈士紀念園墓碑上的五角星描紅。(取材自華西都市報)

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