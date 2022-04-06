94歲被女兒當搖錢樹？網紅老人每天直播8小時 月賺百萬

「歲月媽媽」帳號的視頻內容，多是老人做家務的畫面。（取材自傳媒一班娛記安寧）

一個叫「歲月媽媽」的短視頻帳號，主人公是一位年齡高達94歲的老人，卻仍被女兒拉出來拍攝視頻、直播帶貨。有數據顯示，兩個多月，帶貨流水高達600多萬元人民幣（約94.5萬美元），按照帶貨佣金通常是30%來測算實際利潤 ，也是普通人難以企及的高度。也因此，老人家被質疑成了女兒的搖錢樹。

傳媒一班娛記安寧報導，該帳號發布的視頻，大多是老人做菜、打掃衛生的畫面。這些家務活如果是二、三十歲，甚至四、五十歲的人來做，大家都不會覺得有什麼不妥，可要是一位94歲高齡的老人來做這些事，那就很有「噱頭」了。而「歲月媽媽」這個帳號之所以能做起來，很大程度上也正是因為這一點。

94歲老人粉絲高達300多萬，商業價值不可小覷。（取材自傳媒一班娛記安寧）

據報導，這個帳號目前是老人最小的女兒在運營，而這個女兒，也已經有61歲了。其實，一開始拍攝視頻的時候，老人的女兒也只是拍著玩玩，但沒想到會因此暴紅。

這個帳號現在已經擁有300多萬的粉絲量了，其背後的商業價值無疑是巨大的。

於是，在女兒的安排下，這位老奶奶每天都要直播兩場，加起來得有八個多小時，再算上拍攝視頻的時間，老人一天的工作量，可想而知有多大。

「歲月媽媽」帳號的視頻內容，多是老人打掃衛生的畫面。（取材自傳媒一班娛記安寧）

而對於女兒這麼「消費」自己的媽媽，網友們也是眾說紛紜。有心疼老人，指責女兒把媽媽當賺錢工具的：「老奶奶太累了，被家人商業化運作，成了賺錢的工具，不讓老人安享晚年，是不孝的。」「一沾到錢，就把什麼都忘了，還是心疼一下自己的母親吧！」

還有一部分網友認為，直播拍視頻也是老人自己的意願，他們一家人是「一個願打，一個願挨」。「人家老人也喜歡吧，這麼容易賺這麼多錢，這在家的地位和成就感槓槓的，你們就別操心了。」「沒啥，只要老人家開心就好。」