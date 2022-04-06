上海疫情連2天日增破萬 解封無期 官方坦言極其嚴峻

位於上海地標性建築豫園的廣福居委會，目前處於封控管理階段。 （新華社）

衛健委通報，全中國5日新增本土確診病例共2萬472例(包含無症狀感染者)，在本輪疫情 中首次破2萬。而重災區上海5日新增1萬7077病例，是連續第二日病例破萬。上海官員坦言「疫情還在高位運行，形勢極其嚴峻」。目前上海解封無期，為了容納持續上升的病例，上海國家會展中心將改建成方艙醫院，提供超過4萬個床位。

本輪疫情自3月以來，上海累計陽性感染者已破9萬例，超過2020年包括武漢在內的湖北全省數字。對於上海何時解封，當局暫未公布明確時間表。上海全市落實「足不出戶」，全市4日核酸採樣完成後，隨後還將進行檢測 、複核、人員轉運和相關分析研判工作。 中國國務院副總理孫春蘭4日至5日在上海調研指導疫情防控工作，強調堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。（取材自觀察者網）

為服務疫情防控需要，嘉定區將在建的前門社區公租房項目改建為集中隔離用房；黃浦區將世博城市足跡館改建為方艙醫院，次日即可接收病人。

國務院 副總理孫春蘭5日在上海調研指出，上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，集中隔離用房準備和方艙醫院建設是當前的重中之重，要以「時不我待的緊迫、事不過夜的決心」，為社會面「清零」提供有力支撐。有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。

上海已全面封城6天，前期幾十個封控街區的小區封控已逾半個月。為了提升混管追陽效率，對陽性感染者加快收治，上海市政府副秘書長顧洪輝表示，目前上海單日最大核酸檢測能力達到400萬管；全市共設置約2萬個採樣點，安排約5萬名採樣人員。

面對無症狀感染人數首次破萬，復旦大學附屬中山醫院感染傳染科主任胡必杰認為，新一輪核酸篩查將潛在無症狀感染者都「挖」了出來。其次，核酸篩查的頻度、密度持續增加，只有感染者被及早發現，才有可能盡早實現社會面清零。

因長期封控，上海部分小區民生物資供應仍有困難，顧洪輝表示，上海已成立生活物資保證專班，啟動蔬菜應急保供機制，目前上海全市物資總體充足，當前重點是解決好最後的配送問題。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰則表示，希望民眾放鬆精神，Omicron沒有網傳的200種後遺症。做好個人防護，心態好、睡眠好、營養好，即便感染也不發展到重症。