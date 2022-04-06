不漏一處、不落一人 上海流動採樣車滿街跑

上海流動採樣車開上街頭，穿梭在社區和街頭巷尾之間。（取材自央視新聞客戶端）

上海4日在全市進行核酸檢測 ，為確保全市篩查「不漏一處，不落一人」，除了各社區的定點採樣外，流動採樣車也開上街頭，穿梭在社區和街頭巷尾之間，成為超大城市順利完成核酸檢測工作的一支重要力量。

央視新聞客戶端報導， 當天上午9點，徐匯區康健街道流動採樣車和工作人員來到一家店鋪，為店內留守的工作人員進行核酸採樣。在採樣組的引導下，員工們提前準備好了預約碼，一兩分鐘就完成了檢測。

與封控社區裡的採樣點不同，這樣的流動採樣組負責的是社區外人員的核酸採樣，比如留守在沿街店鋪、學校、建築工地、園區等的人員。據悉，此次該街道流動採樣點位共派出5路流動採樣車和醫護人員工作團隊，全天可採樣人數超過4000人。 流動採樣車成為超大城市順利完成核酸檢測工作的一支重要力量。（取材自央視新聞客戶端）

在松江區岳陽街道，4輛城管執法車也變身流動核酸採集車，車內設三區三通道、畫分標本安全區和醫療廢棄物區，承擔起居民區外的社會面核酸篩查工作。從晨光熹微到落日餘暉，工作人員順利完成了首日6400餘人的採樣工作。

而在靜安區江寧路街道的這輛採樣車，就是由電動三輪車改裝而成，車內放置工作台，在街道9個點位對大約300人進行採樣。

據報導，這樣的流動採樣組前期通過「掃街」模式，排摸好社會面容易遺漏的零散人員，為採樣點和行駛路線制定好詳細方案，保障當天流動採樣工作順利進行。

除了給封控社區之外的人員進行核酸採樣，各區也設置了應急採樣小分隊專門負責為特殊群體上門採樣。

在靜安區曹家渡街道，共有1000餘名老弱病殘孕等特殊居民，老年照護達到六級以上的有200餘名老年人。4日一早，為了給這一群體完成核酸檢測，街道應急採樣小分隊提前進行準備，確認地址、規劃路線，迅速趕往居民家中。在寶山區淞南三村，需上門採樣的等特殊人群同樣超過百名。當天，兩輛滿載採樣設備的移動採樣車穿梭於社區百餘個樓棟，上門為獨居老人 、孕婦、慢病患者等特殊人群進行核酸檢測。