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「骨肉分離」挨轟 上海方艙醫院啟「親子收治」模式

記者賴錦宏、黃雅慧／綜合報導
新國際博覽中心方艙醫院w2艙的特定區域進行「親子收治」模式，一名患兒可由一名家長陪同。（取材自上觀新聞）
新國際博覽中心方艙醫院w2艙的特定區域進行「親子收治」模式，一名患兒可由一名家長陪同。（取材自上觀新聞）

此前，上海官方把父母與幼兒分開隔離的做法，引發強烈反彈，上海官方前天重申，家長須核酸陽性才能陪同染疫孩子一起隔離，引發更大民怨。有家長問「怎樣可以快速感染新冠」，不少家長紛紛支招，也有人連署請命要求變通。上海方艙醫院表示會有通融作法，並已開啓「親子收治」模式，讓陰性家長可陪護。

來源：YouTube

上海疫情嚴峻，被質疑將陽性兒童與未染疫家長強制分開，上海衛健委明確表示需家長同樣陽性才可陪同，引發輿論關注。

一篇名為「她問，怎樣快速感染新冠」的微信自媒體文章這兩天迅速傳播，內容指幾個媽媽群組熱議這個話題，認為「共食」和「親吻」都可能使親子染疫，但最怕孩子已被接走數天、自己才迎來遲到的陽性。亦有家長分享自己的預防性策略，就是每天都讓孩子吐兩口口水，讓家長舔一下。

5日網上亦流傳一個要求無症狀孩子在家隔離的連署表格，惟不久後就顯示被舉報而下架。

路透報導，以法國駐上海領事館代表歐盟24國等，共有30多個西方國家的外交官已發公開信呼籲上海當局，勿將染疫未成年子女與父母分開。

另據第一財經報導，此前，上海市衛健委回應稱，根據「傳染病防治法」，只有在家長同為陽性感染者才被允許陪護照護自己的孩子，但在輿論壓力下，上海已開始調整相關規定。

據報導，上海新國際博覽中心方艙醫院已開啓「親子」收治模式。從4日晚間至5日8時，在上海兒童醫學中心與上海市第十人民醫院合作共建近千張床位的聯合診區，已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人。

上海兒童醫學中心相關負責人表示，從目前收治的患兒情況來看，八成以上其家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣就會採取「同收同治」；針對很小一部分核酸陰性又不願意和孩子分離的家長，從「人道主義」角度考慮，在家長充分知曉風險的前提下，該中心會做出相應安排。

上海方艙醫院已開啓「親子收治」模式，讓陰性家長可陪護。（取材自上觀新聞）
上海方艙醫院已開啓「親子收治」模式，讓陰性家長可陪護。（取材自上觀新聞）

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