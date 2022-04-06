2大城市封控近月誤春耕 吉林省喊放人

為避免嚴格的防疫措施影響春耕，吉林已放寬滯留城區農民返鄉的規定。圖為農人在清明田間地頭忙活。（取材自紅網）

吉林省是中國當前新冠疫情 重災區之一，3月以來，該省染疫者累計已逾4萬例。由於長春市和吉林市防疫 封控已長達26天，恐影響春耕，吉林省5日發布「關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案」，要求按「應放盡放、應返盡返、應管盡管」原則，開展返鄉農民集中轉送工作。

官方要求，確保「一天不耽誤、一戶不落下、一畝不撂荒」，確保疫情防控和農業生產「兩不誤」。

吉林省位於中國東北地區，面積達18.74萬平方公里，是中國重要的商品糧生產基地，糧食商品率、糧食調出量及玉米出口量連續多年居中國中國首位。

據吉林省官網資料，2020年，吉林糧食總產量3803萬噸。其中，玉米產量2943萬噸，水稻產量665萬噸。但3月疫情與隨之採取的管控措施，已嚴重影響吉林今年的春耕。

據央廣網報導，中國總理李克強 3月25日前往農業農村部視察，並指出，當前國際形勢複雜嚴峻，農產品市場波動加劇等不穩定因素增多；強調「農時不等人」，要抓實抓細春耕備耕，確保今年糧食產量保持在1.3兆斤以上。他要求各方面要「著眼大局」，支持農業生產。

儘管疫情依然嚴峻，吉林省委宣傳部常務副部長張寶宗4日提出，要牢記糧食安全是「國之大者」，「堅持一手抓疫情防控，一手抓春耕生產」，對滯留城區農民，符合條件的有序組織好返鄉並實行閉環管理，確保防疫春耕兩不誤。

吉林省官方隨後發布「農民返鄉春耕工作方案」，強調當前正值疫情防控關鍵階段，又是春耕備耕關鍵時期。鑑於「農時不等人」，根據該方案，目前居住在長春市、吉林市「封控區」、「管控區」的農民，都可以有條件地返鄉。