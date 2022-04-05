上海防疫迫骨肉分離 母崩潰求快速染疫 網瘋傳舔兒口水

上海官方把父母與幼兒分開隔離的做法，引發強烈反彈。（取材自上觀新聞）

此前，上海官方把父母與幼兒分開隔離的做法，引發強烈反彈，上海官方前天重申，家長須核酸陽性才能陪同染疫孩子一起隔離，引發更大民怨。有家長問「怎樣可以快速感染新冠」，不少家長紛紛支招，也有人連署請命要求變通。上海方艙醫院表示會有通融作法，並已開啓「親子 收治」模式，讓陰性家長可陪護。

上海疫情嚴峻，被質疑將陽性兒童與未染疫家長強制分開，上海衛健委明確表示需家長同樣陽性才可陪同，引發輿論關注。

一篇名為「她問，怎樣快速感染新冠」的微信 自媒體文章這兩天迅速傳播，內容指幾個媽媽群組熱議這個話題，認為「共食」和「親吻」都可能使親子染疫，但最怕孩子已被接走數天、自己才迎來遲到的陽性。亦有家長分享自己的預防性策略，就是每天都讓孩子吐兩口口水，讓家長舔一下。

5日網上亦流傳一個要求無症狀孩子在家隔離的連署表格，惟不久後就顯示被舉報而下架。

路透報導，以法國駐上海領事館代表歐盟24國等，共有30多個西方國家的外交官已發公開信呼籲上海當局，勿將染疫未成年子女與父母分開。

另據第一財經報導，此前，上海市衛健委回應稱，根據「傳染病防治法」，只有在家長同為陽性感染者才被允許陪護照護自己的孩子，但在輿論壓力下，上海已開始調整相關規定。

在新國際博覽中心方艙醫院w2艙的特定區域進行「親子收治」模式，一名患兒可由一名家長陪同。（取材自上觀新聞）

上海方艙醫院 已開啓「親子」收治模式

據報導，上海新國際博覽中心方艙醫院已開啓「親子」收治模式。從4日晚間至5日8時，在上海兒童醫學 中心與上海市第十人民醫院合作共建近千張床位的聯合診區，已收治患兒家庭共計177人，其中患兒89人。

上海兒童醫學中心相關負責人表示，從目前收治的患兒情況來看，八成以上其家長也是陽性（屬於家族聚集性感染），這樣就會採取「同收同治」；針對很小一部分核酸陰性又不願意和孩子分離的家長，從「人道主義」角度考慮，在家長充分知曉風險的前提下，該中心會做出相應安排。