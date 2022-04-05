上海為何單日逾萬例？專家：與病毒特點和篩查等相關

上海進行了全市核酸檢測後，單日確診逾萬例。（取材自香港文匯網）

上海市冠病疫情 持續嚴峻，中國專家認為，上海感染者人數持續處於高位，主要與病毒特點以及全員篩查等因素密切相關。

據中國新聞網，在5日舉行的上海市冠病疫情防控工作記者會上，上海交通大學醫學 院附屬瑞金醫院黨委書記瞿介明，復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑均發表對這輪疫情的看法。

瞿介明表示，上海全市開展全員同步篩查、主動篩查，提前發現了更多早期的、甚至無症狀感染者。感染者人數處於高位是因為病毒感染後，需要一段時間進行複製擴增，達到一定的數量才能傳播及致病。因此從感染到發現有一定時間間隔，這就是潛伏期，這個因素也體現在近幾日感染數保持高位的情況上。

胡必傑說，因為潛伏期現象，潛伏期的感染者可以有不同程度的傳染性。這也更體現上海同步推進的「應檢盡檢」「應收盡收」「應隔盡隔」「應治盡治」工作的重要性。

隔離救治舉措就是將感染者與正常人群分開，以減少進一步的傳播。與此同時，上海就此輪篩查結果開展的分析研判，發現存在社區隱匿傳播、社區有感染者集聚現象。

瞿介明說，上海已擴充了一批市級醫院，新建一批方艙醫院。各區還在挖掘潛力，做到「邊篩查，邊轉運」。最新數據顯示，目前，收治床位達到4萬7700張，還有3萬多張即將投入使用。

傳播快和感染者大多數無症狀，是瞿介明和胡必傑總結的Omicron 主要特點。

瞿介明說，由於病毒變異後複製能力增強，與宿主細胞的結合力增強，以及對疫苗保護的抵抗，導致傳播力增強；感染後大多數人沒有發燒咳嗽等臨床症狀，不容易被發現。

他指出，雖然當前經幾輪變異，病毒感染導致的症狀是輕的，但病毒的排毒能力更強，傳播力更強，這也是當前要主動排查、找到隱匿傳播鏈、盡快予以切斷的意義。

胡必傑也表示，希望民眾放鬆精神，Omicron沒有網傳的200種後遺症。瞿介明也指出，對個人來說，做好個人防護，避免感染的機會，心態好，睡眠好，營養好，即便感染也不發展到重症。