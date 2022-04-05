人民銀行將打擊仿人民幣設計的冥鈔

中國各地都售有高仿人民幣的冥幣，幾可亂真。（取材自聊城晚報）

中國民間焚燒冥鏹冥鈔祭祖的傳統習俗由來已久，坊間也有商人製作貌似人民幣的冥鈔，供民眾拜祭先人使用。人民銀行上海總部發布倡議，指將人民幣做成紙錢，嚴重損害其作為法定貨幣 的莊嚴形象，有違社會公序良俗，呼籲民眾自覺抵制。

據星島網，中國普遍販售的「高仿人民幣」及已故領導人肖像印製的冥鈔，不論大小及設計均與人民幣真鈔非常相似，雖然冥鈔較薄，但「鈔票」不論圖樣、盲文、水印等設計非常相似，唯有「中國人民銀行」的字樣更換成了「中國冥民銀行」，若不細看幾可以假亂真。

人行上海總部4日表示，有一些不法商家趁機非法使用人民幣圖樣製作、銷售紙錢，呼籲民眾拒絕購買該類祭祀用品，對發現相關違法行為可向人行檢舉。

該倡議又指，人民幣是中國法定貨幣，法律明確規定「禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣」，如有違反，可令其銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處5萬元人民幣以下罰款。全體商戶應提高守法經營意識，落實主體責任，自覺抵制非法使用人民幣圖樣製作、銷售祭祀用品的行為，自覺接受行政主管部門的管理和市民的監督，自覺學習貫徹相關法律、法規，依法合規經營。

人行上海總部指出，將聯合市場監督管理部門，加大對非法使用人民幣圖樣行為的打擊力度，從生產、銷售源頭阻斷非法使用人民幣圖樣違法鏈條，切實保障人民幣的權威性，維護文明、健康的人民幣流通環境。