孫春蘭上海調研 強調堅決打贏疫情防控攻堅戰

中國國務院副總理孫春蘭4日至5日在上海調研指導疫情防控工作，強調堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。（取材自觀察者網）

中國國務院 副總理孫春蘭4日至5日在上海調研指導疫情 防控工作，她強調，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，加快建設方艙醫院、加快拓展集中隔離用房，有力推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰。

據「上海發布」微信公眾號消息指出，孫春蘭前往上海市疾控中心、在建集中隔離點、在建方艙醫院，實地了解防控調度、全員核酸檢測 、方艙醫院建設使用情況。4日傍晚，孫春蘭來到上海市疾控中心，她要求「快」字當頭，提升混管追陽效率，對陽性感染者加快收治，應收盡收；對密接者迅速管控、集中隔離。

為服務疫情防控需要，嘉定區將在建的前門社區公租房項目改建為集中隔離用房。5日，孫春蘭到公租房項目現場，她說，當前集中隔離用房建設刻不容緩，要想盡一切辦法，挖掘潛力，把工期往前趕，加快建設更多隔離場所，同時，做好建設工地的防疫安全。黃浦區將世博城市足跡館改建為方艙醫院，次日即可接收病人，孫春蘭實地察看，詢問醫療隊配備、診療預案等情況，要求以快制快，盡快投入使用，並加強管理，優化服務，嚴格落實閉環管理措施。

孫春蘭指出，上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，在相關部門強力支持和許多省市迅速馳援下，各方面防控工作正朝著更高效、更有力方向發展。

她強調，當前要根據全員核酸檢測結果，做好疫情數據分析，迅速進行流調排查，確保風險人員即查即轉、日清日結。

集中隔離用房準備和方艙醫院建設是當前的重中之重，要以「時不我待的緊迫、事不過夜的決心」，調集力量，狠抓落實，更快速度、更大力度推進，為社會面「清零」提供有力支撐。

要嚴格落實封控區和管控區管理措施，堵住漏洞、完善措施，更加深入細緻的做好群眾工作，切實保障好居民基本生活和緊急就醫需求。

要全力確保上海城市核心功能正常運轉，各相關方面要抓緊採取針對性強、操作性強的有力舉措，堅決打通交通運輸堵點，切實保障港口航運正常運行，確保供應鏈、產業鏈穩定暢通。