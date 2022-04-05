我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：尋求調整與中國的商業關係 並非「離婚」

為不讓「骨肉分離」 有上海家長網上傳授如何快速染疫

為不讓「骨肉分離」 有上海家長網上傳授如何快速染疫

記者賴錦宏／即時報導
為不讓上海「骨肉分離」重演， 有上海家長網上傳授如何快速染疫。（歐茜醫生微信公眾號）
為不讓上海「骨肉分離」重演， 有上海家長網上傳授如何快速染疫。（歐茜醫生微信公眾號）

上海疫情嚴峻，被質疑將陽性兒童與未染疫家長強制分開，上海衛健委明確表示需家長同樣陽性才可陪同，引發中國輿論關注。有家長在網上發帖詢問如何才能快速染疫，希望能夠藉此陪同自己孩子，亦有不少家長紛紛支招，網傳一連署表格希望無症狀兒童能在家隔離，但不久後該表格被網友檢舉已被刪除。

上海日前爆出「嬰幼兒隔離點」，陽性兒童與未染疫家長被強制分開，隔離點疏於照料環境惡劣，上海衛健委4日回應指，家長需同時陽性才可陪同，引發輿論不滿。

一篇名為「她問，怎樣快速感染新冠」的微信自媒體文章這兩天迅速傳播，內容指幾個媽媽群組熱議這個話題，認為「共食」和「親吻」都可能使親子染疫，但最怕孩子已被接走數天、自己才迎來遲到的陽性。亦有家長分享自己的預防性策略，就是每天都讓孩子吐兩口口水，讓家長舔一下。

5日網上亦流傳一個要求無症狀孩子在家隔離的連署表格，惟不久後就顯示被舉報而下架。

此外，上海一方艙醫院啟動「親子」收治專區，可同時收治染疫兒童及家長，並指出於人道主義，對核酸陰性家長亦可做出相應安排。惟7歲以下要去公共衛生中心隔離的嬰幼兒，仍沒有解決方案。

上海稍早前被爆出會將染疫兒童與未染疫父母分開，「嬰幼兒隔離點」環境簡陋疏於照料，上海衛健委4日回應稱，父母同染疫才可陪護。

此外，路透報導，以法國駐上海領事館代表歐盟24國等，共有30多個西方國家的外交官已發公開信呼籲上海當局，勿將染疫未成年子女與父母分開。

親子 微信 疫情

上一則

做核酸先化妝 上海人盛裝打扮「維持都市人的體面」

下一則

1天採樣1376份 上海女醫護因為眼妝被罵「核酸媛」

延伸閱讀

單日確診首破萬 上海大決戰 15省3.8萬人馳援

單日確診首破萬 上海大決戰 15省3.8萬人馳援
對抗新冠疫情 昔武漢今上海 專家：有4大不同

對抗新冠疫情 昔武漢今上海 專家：有4大不同
異地隔離? 傳上海數十萬人將轉運浙江、江蘇

異地隔離? 傳上海數十萬人將轉運浙江、江蘇
帽子、墨鏡、口罩…劉嘉玲在滬包緊緊檢測

帽子、墨鏡、口罩…劉嘉玲在滬包緊緊檢測

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護
南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺

南加2貌美女性原被認為藥物過量致死 現被定調為謀殺