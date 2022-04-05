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清明節燒口罩、疫苗給祖先？中共黨刊抨擊掃墓亂象

記者陳政錄／即時報導
中國清明節奇特的紙紮品惹議。（取材自《半月談》）
中國清明節奇特的紙紮品惹議。（取材自《半月談》）

清明節是傳統掃墓祭祖的日子，但中國近年來越來越誇張的「紙紮祭品」，以及「高價墓地」亂象，也引起黨媒抨擊。新華社旗下的「半月談」5日發文痛批，「拿紙紮口罩疫苗當祭品，是對清明祭拜傳統的惡意消費。」

「半月談」是中共中央宣傳部因思想政治工作需要，委託新華社主辦、面向基層讀者的黨刊，也是時政評論平台。

據半月談微信公眾號公開發文指出，近期中國「高價墓地」亂象再次引發關注，北京不少陵園墓地價格超過人民幣20萬（約3.1萬美元）以上，有陵園價格年均漲幅達到25%以上，使得很多人難以負擔，部分公共墓園更盲目開發高檔、豪華墓穴，讓問題更加嚴峻。

文章指出，今年中國全國兩會期間，人大代表崔建梅就建議「清理天價墓地，全面取消經營性公墓」。

此外，觀察中國電商平台，清明節紙紮祭品除傳統的「金元寶」、「紙錢」外，還出現了「冰箱」、「電腦」、「汽車」等現代生活用品，甚至「名包」、「名酒」、「豪宅」，還有「紙紮防禦用品口罩、疫苗」等。

文章指出，這類荒唐的產品，讓人瞠目結舌。這種片面追求獵奇、博人眼球的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費。文章呼籲，應讓清明回歸慎終追遠的本質，而非利用大家的祭拜需求和思念之情大肆發展「白色經濟」。

廣西南寧一墓園設有觀景湖泊，被抨擊太過奢華。（取材自《澎湃新聞》）
廣西南寧一墓園設有觀景湖泊，被抨擊太過奢華。（取材自《澎湃新聞》）

口罩 疫苗 全國兩會

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疫情阻礙返鄉掃墓 中國興起網路代祭掃、哭墳

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