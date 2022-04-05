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未成年平日禁玩 「劇本殺」降溫…有人開業半年就轉讓店鋪

記者賴錦宏／北京5日電
西安市一處「劇本殺」門店內，劇本主持人在向玩家講解劇情。（中新社）
西安市一處「劇本殺」門店內，劇本主持人在向玩家講解劇情。（中新社）

中國正式將近年暴紅的實體「劇本殺」和「密室逃脫」，作為劇本娛樂經營活動新業態統一納入監管。4月1日，文旅部等部門發布「關於規範劇本娛樂經營活動的通知（徵求意見稿）」，意見稿還明確要求對劇本腳本設置適齡提示，不得在國家法定節假日、休息日及寒暑假期外向未成年人提供劇本娛樂經營活動。

綜合媒體報導，「通知」要求業者明確經營範圍，實行備案管理。應將經營場所地址及場所使用的劇本腳本名稱、作者、簡介、適齡範圍等，報所在地縣級文旅行政部門備案。

對於未成年消費者的管理，「通知」要求業者建立內容自審制度，使用的劇本腳本應當設置適齡提示，標明適齡範圍；設置的場景不適宜未成年人的，應當在顯著位置予以提示，並不得允許未成年人進入。除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營活動不得向未成年人提供。

這讓原本火熱的「劇本殺」行業，從2021年，各劇本殺玩家群裡每天的拼單信息還應接不暇；到了2022年，玩家群裡已經變成了「店鋪轉讓」消息。

另據每日經濟新聞報導，已開了半年劇本殺店舖的張希，最初進入這個行業是因為喜歡，投入六位數成本開了這家店。但最終，在惡性競爭、價格戰越來越嚴重、疫情反復、招人難等諸多壓力下，張希還是決定轉讓店鋪，即使每個月營業額在一到二萬（人民幣，下同）左右，投入的錢還沒有回本。

在她看來，好的劇本其實並不少，但是想好好做的店根本競爭不過打價格戰的店，「行業門檻太低了，我身邊就有很多只想賺快錢的店家，行業被搞得很亂，讓人不想再開下去」。

據統計，經營劇本殺或密室逃脫的企業，從2019年的1931家，成長到2022年的3025家。快速增長背後，註銷數量也逐漸增長，從2019年的140家，到2021年的245家，再到2022年前三月，已有超過60退場。

相關的投資，從2019年的131件，總金額20億元（約3億美元）；到2020年164件，總金額33.57億元；2021年177起，總金額22.52億元。而今年前三個月，件數僅33件，總金額為5.74億元。

融資領域，從2019年的34起融資，總額86.66億元；到2021年，數量雖增長至47起，但融資總額驟降，僅2.36億元。

劇本殺成為中國年輕人社交新選擇。（取材自新華每日電訊）
劇本殺成為中國年輕人社交新選擇。（取材自新華每日電訊）

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