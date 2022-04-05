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被封為居民需求 上海便利店長獨住店內23天 被顧客「求著」回家

中國新聞組／上海5日電
李娜在便利店裡睡覺的地方。（取材自外灘TheBund）
李娜在便利店裡睡覺的地方。（取材自外灘TheBund）

上海一家便利店店長李娜在小區因疫情封控後， 為了繼續給周邊居民提供物資，從3月9日到3月31日，在沒有床、沒有淋浴的店裡住了23天，直到浦西全面封控，她才被顧客「求著」回家。

「外灘TheBund」報導，4月1日，上海浦西封控。李娜運營的便利店堅持不打烊，此刻也鎖上了大門。其實她住的小區早在3月9號就被封閉了，為了讓便利店運轉下去，從3月9日到3月31日，她在沒有床、沒有淋浴的店裡住了整整23天。

李娜在便利店裡住了23天。（取材自外灘TheBund）
李娜在便利店裡住了23天。（取材自外灘TheBund）

李娜表示，3月8日10點多突然接到小區通知，開始只進不出的封閉式管理。居委會給我打了三四個電話催我回家，但我一直走不開。當時便利店裡有好多顧客在囤物資。

她盤算了一下。孩子有老人照顧，而且女兒8歲了，留在奶奶那裡，正好還能幫奶奶做點事。就讓老公先回家，告訴他自己要留下守店。

留在店裡的生活其實和以前差不多，揀貨、收銀、配送，但她完全沒想到顧客的需求這麽大，幾乎是正常情況下的3倍，李娜一個人漸漸有點力不從心。

便利店疫情前一直是24小時營業的，這段時間領導給李娜配了幾個來守夜班的小男孩。偶爾安排不了人手了，她一個人在店裡寧可少睡一點，也盡量保證20小時營業時間。

時間久了，越來越多顧客知道李娜住在店裡，都很關心她，每天在群裡噓寒問暖的。

她說，其實店裡的生活沒有大家想象得那麽艱苦。吃飯是最容易解決的，店裡有盒飯，還有飯團、三明治、壽司，這些公司都會給我報銷的。

睡覺的條件會簡陋一些。她在倉庫裡找了幾張厚紙板，地上鋪一層，就算是床了。

第一天，店裡的同事從家裡給她拿了條毯子過來。沒想到後來突然降溫了，好在公司送的棉被及時趕到，還有很多顧客直接給她送來了暖寶寶。

店裡沒有淋浴條件，所以李娜20多天沒洗過澡，只能去衛生間擦擦身體，偶爾端個盆到外面洗頭。到了第20天左右，樓上小區有個女孩邀請去她家洗澡。

上海之後宣布新的封控政策，浦西4月1日開始要封閉4天，才剛3月30日，街道就提前封了。上午10點多，前後門都被貼上了封條，於是，李娜在貼上封條的店裡又睡了一夜。

第二天醒來，顧客群炸開了鍋，每個人都在勸李娜回家，大家還紛紛曬出社區發的菜，讓她不用擔心，最後，李娜幾乎是被群裡的人「求著」回了家。

終於，李娜3月31日告別住了23個日夜的小店，離開後的第一件事，就是去醫院做核酸檢測，然後回到小區。

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