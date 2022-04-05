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1天採樣1376份 上海女醫護因為眼妝被罵「核酸媛」

中國新聞組／北京5日電
上海抗疫大白在微博分享動態，但網友關注點並不在她的辛苦付出，而是她的眼妝。（取材自觀察者網）
上海抗疫大白在微博分享動態，但網友關注點並不在她的辛苦付出，而是她的眼妝。（取材自觀察者網）

上海的一位抗疫大白近日在微博分享動態，稱她當天完成1376份核酸採樣。讓人沒想到的是，一些網友的關注點並不在這位大白的辛苦付出上，而是她的眼妝，他們指責這位大白「有時間化妝」，會作秀，質疑她是「核酸媛」。

觀察者網報導，這位大白回覆個別幾條酸言酸語，強調自己一天工作十小時，化妝並沒有占用到工作時間。她說：「心累，罵就罵吧，罵完我明天還去當志願者，該咋咋，影響不了我要成為什麼人；我該出人出人，該出力出力，只要堅持，上海一定會好起來。解釋不過來，解釋也無力，認知不一，我做好我自己該做的事。」

報導說，其他網友看到有鍵盤俠「圍攻」抗疫大白後，也前來聲援，支持她不去理會雜音、放平心態。

有網友說：「許多姑娘真的是太習慣卑微了，這個時候還要上來解釋化妝可以很快的，就算花一小時化妝能怎麼著？人家工作量不大嗎工作時長不比平時上班長嗎！人家用自己的私人時間打扮一下有什麼問題？因為是年輕姑娘就必須憔悴的沒有人樣才算是做貢獻？」

也有人表示，遇到這種事情，直接劈頭蓋臉的罵回去就行了，哪兒這麼多解釋！

據報導，目前，這條微博得到1.2萬人次的轉發，評論數達到2.9萬條，點讚數也高達52萬多。

上海一位抗疫大白近日在微博分享動態，稱她當天完成1376份核酸採樣。（取材自觀察...
上海一位抗疫大白近日在微博分享動態，稱她當天完成1376份核酸採樣。（取材自觀察者網）

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