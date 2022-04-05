北京、江蘇、遼寧疫情 或與南韓進口服裝有關

北京、遼寧大連、江蘇常熟近日報告的感染者，都與南韓進口服裝有關。圖為北京的南韓服裝城。（取材自頭條號）

中國新冠疫情升溫，除了吉林、上海重災區外，北京 、江蘇、遼寧等地都有確診個案。值得注意的是，北京朝陽區新增的五名感染者，均為專營南韓 服裝的店員和同居者；遼寧大連、江蘇常熟近日報告的感染者，都在其相關的南韓進口服裝包裝袋內表面或衣物檢出核酸陽性。由此可見，患者不排除因接觸進口物品感染的可能。

據健康時報APP，遼寧大連市通報，4月1日新增的一宗陽性感染者基因序列為 Omicron BA.2進化分支，與本輪疫情和既往本土及境外輸入病毒毒株不同源。該名感染者為經營南韓進口服裝商店的店員，店內的南韓進口服裝、包裝袋內表面均檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。

江蘇常熟市通報，3月28日報告的一宗確診病例，經反覆流調和檢測，患者住處衣櫃內4份網購南韓衛衣檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內南韓進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購南韓服裝有關。

除此之外，疫情亦與非冷鏈的物品有關。3月31日，北京市報告環境檢測陽性的點位位於通州區八里橋市場香蕉批發區6號庫房，其前部為經營攤位，後部為存貨倉儲。香蕉批發區占地800平方米，共有庫房24間，實際經營11間，均為常規庫房，冷鏈系統未啟用。

北京市疾控中心副主任龐星火曾表示，新冠病毒可在低溫下長時間存活，冬季經物傳播的風險增大。

相較於原始毒株，變種病毒在環境中的穩定性或會發生變化。據報導，日本京都府立醫科大學研究人員的試驗室研究發現，與其他早期的新冠變種病毒相比，Omicron在塑膠表面或人體皮膚上可以存活更久。

以新冠病毒株在常溫環境下塑膠表面的平均存活時間為例，原始毒株為56小時、Delta 114小時、Omicron 193.5小時，顯示Omicron在塑膠表面可存活8天。同時，Omicron在人體皮膚模型表面的存活時間也是最長。