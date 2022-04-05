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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

華為第2批10軍團誓師 採靈活機動戰術 孟晚舟授旗

記者林宸誼／綜合報導
華為輪值董事長孟晚舟（右2），為軍團授旗。（華為官方社交媒體視頻截圖）
華為輪值董事長孟晚舟（右2），為軍團授旗。（華為官方社交媒體視頻截圖）

繼去年組建成立五個軍團後，華為舉行第二批十個軍團組建成立大會，透露未來發展重點，華為總裁任正非在會上講述軍團的來源時強調，對當前國際風雲變幻，面臨愈來愈嚴苛打壓的時候，公司要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定地為客戶創造價值，不能動搖，要採取靈活機動的戰略戰術。

證券時報報導，華為心聲社區發布，華為日前在深圳華為阪田基地K區舉行第二批軍團組建成立大會，除了任正非還有新任華為輪值董事長孟晚舟等主要高層出席大會，孟晚舟還站在台上為新成立的軍團授旗。

這一批軍團共包括十個軍團，分別為電力數位化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團與數字網站軍團。

孟晚舟在本次會議上為運動健康軍團授旗，她說，在溫哥華的時候，得到了一個非常珍貴的禮物，就是運動健康軍團的華為手表，有了手表以後就開始愛上運動，熱愛美、熱愛生活的人，都會熱愛運動、熱愛健康。

事實上，華為在去年10月底，就曾以「沒有退路就是勝利之路」為主題，組建煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智慧太陽能軍團和數據中心能源軍團等共五大軍團，這是華為第一批軍團，也讓外界了解華為未來的發展方向。

任正非在儀式上談及軍團來源時，引述了紐約時報於2014年報導谷歌的一個特殊組織，這個組織是由博士、科學家、工程師和行銷專家組成的這麼一個群體，這個群體一般大概也就五、六十個人，但是他們的目標就是要做世界第一，不能做到世界第一，他們絕不退出這個團體。

78歲的任正非日前出席華為第二批軍團組建成立大會。（華為官方社交媒體視頻截圖）
78歲的任正非日前出席華為第二批軍團組建成立大會。（華為官方社交媒體視頻截圖）

任正非指出，採取以軍團化的改革，就是縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結，打通快速簡潔的傳遞過程，減少傳遞中的物耗和損耗。他並提到，「對當前國際風雲變幻，我們面臨著愈來愈嚴苛的打壓的時候，我們公司要穩住陣腳，要積極地調整隊形，堅定地為客戶創造價值，不能動搖，所以要採取靈活機動的戰略戰術。」

華為 任正非 孟晚舟

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