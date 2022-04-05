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中國首例 山東孕婦懷4胞胎 先產下2個 腹中還留2個

中國新聞組／北京5日電
四胞胎B超影像。（取材自人民網）
四胞胎B超影像。（取材自人民網）

山東一名22歲年輕媽媽懷上四胞胎，但前陣子兩個哥哥先出生，住進了保溫箱，另外兩個寶寶卻仍然留在媽媽的肚子裡，這是中國首例，消息一出引發關注。負責接生的醫師表示，做過很多例雙胞胎延遲分娩，但四胞胎的延遲分娩保胎非常罕見，「對於我們還是第一次。」

人民網報導，四胞胎媽媽來自山東濟寧，初次懷孕就懷上四胞胎。今年2月底，四胞胎媽媽感覺身體不適，在家人陪同下來到山大齊魯醫院，經醫生診斷是孕婦子宮頸口鬆弛，極有可能造成流產或早產。於是，醫生為孕婦做了緊急環紮手術進行保胎。

「胎齡太小了，才22周，如果這個時候孩子出生，存活很困難。」山東大學齊魯醫院產二病區主任馬玉燕表示，四胞胎媽媽在齊魯醫院產科救治保胎二十多天後，由於多胎妊娠子宮口鬆弛，孕婦提前分娩。3月22日，第一個寶寶在「25周+6天」出生，僅700多克。

「這屬於極早早產兒，胎兒成活率較低。」 馬玉燕說，四天後，第二個寶寶在「26周+3天」出生，體重800多克。

馬玉燕表示，「畢竟胎兒還沒足月，發育不完善，很容易引發新生兒併發症。」經過研判，決定把後邊兩個孩子繼續延遲分娩，將孩子留在子宮內保胎。

「兩個寶寶都是男孩，住在新生兒重症監護室，由我們的新生兒團隊進行精心治療和護理，目前狀態穩定。」 馬玉燕說，因為前面兩個孩子出生的時候，四胞胎媽媽的子宮頸口已經打開過，存在感染風險。一旦發生子宮腔內感染，孕婦和胎兒都有很大的生命危險。

為此，科室醫護團隊進行了嚴密評估並且始終密切監測。馬玉燕表示，剩下的兩個孩子很穩定，目前孩子體重已經900多克到1000克左右。

手術 併發症

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