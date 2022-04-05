新聞焦點／抗疫打閃電戰 穩經濟要靠持久戰

除防疫人員外，上海街頭已不見人車，宛如空城。(路透)

上海正在以快速切入快速移出的形式，想打一場抗疫的閃電戰。本來就壓力重重的中國經濟，則正在投身一場就「穩增長」的持久戰。

上海爆發疫情 已超過一個月，在經歷一場「精確打擊」還是「動態清零」的爭論後，中央出手接管了上海的抗疫指揮權，在主管抗疫的副總理孫春蘭抵達上海後，實質否決了上海之前抗疫規畫，展開快閃式的抗疫。

但上海是個有2000多萬人口的超級都市，醫療體系接近崩潰，怎能神速？只能靠外援了。這外援就是動員16個省級地方，出動核酸檢測和確診者醫治團隊，趕到上海，分片而行。又動員周邊的浙江、江蘇、安徽三省，將需要隔離者成千上萬地運出上海安頓。

這些快閃方案，其實是早前在武漢已經用過的，要說是閃電戰級別，得動用軍隊才行。北京 軍方消息說，這兩天上海抗疫，動用了「戰略空運」部隊，出動十多架次不同機種飛機，運送約2000多名由陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位組成的援滬醫療隊。

目前軍方加上武警，出動兵力近萬人次，再加上16省區的人馬，總計號稱10萬大軍奔赴上海。當局有意在11日之前，達成上海新增清零，18日上海有條件開放。與這規畫相對應的，是中國經濟規畫，不是閃電戰而是持久戰。

中國今年要全力「穩增長」，主要面對三大壓力，即經濟下滑、失業增高和通貨膨脹，但到了3月，發現大勢不妙，特別是上海疫爆，點燃長三角疫情，珠三角也不妙。抗疫已為「長期鬥爭」，意味著經濟也要打持久戰。

此外，因俄烏戰爭而來的經濟困局，全球大宗商品持續漲價的輸入通膨壓力，及因美聯準會貨幣 政策緊縮與中國央行貨幣政策被迫寬鬆，引出金融壓力，迫使中國經濟不得不走上持久戰。