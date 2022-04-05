中國2款mRNA新冠疫苗 獲准開展臨床試驗

康希諾生物、國藥集團中國生物和石藥集團的3款國產新冠疫苗3日至4日相繼獲得國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。圖為中國生物研究院第二代重組新冠疫苗。（取材自中國生物網站）

康希諾生物、國藥集團中國生物和石藥集團的3款國產新冠疫苗 3日至4日相繼獲得國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗，其中兩款為mRNA疫苗（信使核糖核酸疫苗）。

香港 文匯報報導，康希諾生物4日宣布，公司在研產品新型冠狀病毒mRNA疫苗已於近日獲得國家藥品監督管理局（以下簡稱「國家藥監局」）核准簽發的「藥物臨床試驗批件」。臨床前研究結果顯示，該款疫苗可以誘導出針對多種世界衞生組織（WHO）認定的重要變異株（包括當前流行株Omicron ）的高滴度中和抗體，廣譜性更強，可以更有效地保護機體免受現有變異株的感染。

「康希諾生物新型冠狀病毒mRNA疫苗是針對現有變異株有更好保護效果的新一代疫苗，臨床上擬用於預防新冠肺炎。」康希諾生物方面表示，相較於傳統疫苗技術平台，mRNA技術產業化平台在研發工藝和生產周期等方面都有顯著優勢，對標該領域位居前沿的國際生物醫藥企業，建成後預期將具有重要的國產化替代價值。

「康希諾生物mRNA疫苗生產廠房於2021年年底交付，今年年底前將具備大規模產業化的條件。這將對康希諾生物的發展具有重要商業價值和戰略意義。」康希諾生物相關負責人補充介紹。

同樣在4月3日，石藥集團也宣布，其開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗「SYS6006」已獲中國國家藥品監督管理局批准，可開展於中國的臨床研究。根據公告，該產品根據毒株的流行情況進行針對性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Omicron和Delta在內的當前主流突變毒株具有良好的免疫保護效力；通過體液免疫和細胞免疫對機體提供免疫保護，並可產生記憶性B細胞，提供長效保護效力。此外，臨床前安全性評價數據也充分證明了該產品的安全性。

「集團在開發mRNA疫苗之前，公司已打造了具有自主知識產權的脂質體技術平台，並產出了四個新藥產品。」石藥集團表示，公司的mRNA疫苗SYS6006使用先進的生產技術，工藝過程高度可控，批間一致性好，容易實現放大和產業化；而且穩定性好，可在2-8℃長期儲藏。另外，公司對mRNA技術的關鍵生產原料和輔料實現了內化生產和國產化替代，可滿足大規模產能供應需求。