異地隔離? 傳上海數十萬人將轉運浙江、江蘇

上海4日施行有史以來最大規模的集體核酸檢測。(歐新社)

上海4日施行有史以來最大規模的集體核酸檢測 ，2500萬上海市民在一天內完成核酸檢測，所有測出陽性的人員將被跨省異地隔離。網傳一份文件顯示，浙江省官方向杭州等六市下達通知，要求提供容量共3萬人的場所供上海密接、次密接者隔離需求。但這份被標註「特急」的文件不久後被刪除，目前尚無法查證真偽。

中央社報導，這份通知3日一度在網路上迅速流傳，根據網友截圖顯示，這份文件題為「關於從上海市轉運人員至杭州市等六個地市集中隔離的通知」，通知下方露出了「省人民」三字的圓形官章，似乎隸屬「浙江省人民政府」。通知的下達對象，則是杭州、寧波、湖州、紹興、金華、台州等六個地級市的疫情 防控工作領導小組。

通知提到，「計畫向杭州市和寧波市各轉運1萬人、向湖州市和台州市各轉運2000人，向紹興市和金華市各轉運3000人；杭州市和寧波市須於4月3日中午12時前，做好首批各5000人的隔離準備工作」。

網友對這項通知的看法不一，主要仍在於文件的真偽難辨。

有網友指出，上海這波光是染疫人數就已超過7.3萬人，而需要被隔離的密切接觸者、次密切接觸者人數勢必高於此數。因此，向隔鄰的浙江轉移並不意外，也同時證明上海的隔離量能已經飽和。

自由亞洲電台報導，作家和評論員陳峰表示，北京 方面要求各地派出援助隊伍前往上海舉行了有史以來規模最大的核酸檢測行動，同時採用西安的異地隔離辦法，可能高達數十萬的陽性感染者運往浙江，江蘇等地集中隔離。

陳鋒說，新型變種感染力強，過程中恐怕會造成交叉感染，但當局政治掛帥，官方試圖以此證明強大的動員和組織力量，以強調制度的「優越性」。

一名要求匿名的省級防疫指揮部內的人士明確表示，因為人口基數過於龐大，曾經被大肆炒作的上海反恐模式，實際上可能只是停留在文字上的政績宣傳，現在的情況顯示，無論是對兒童的單獨隔離，還是社會的基本救濟和保障均難以為繼，都證明所謂的上海樣本已經失敗。