對抗新冠疫情 昔武漢今上海 專家：有4大不同

解放軍抽組衛勤力量2000餘人，支援上海防控工作。(取材自微博)

上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真日前受訪指出，上海疫情 規模「比武漢 還要大」，但疾病嚴重性較低。但在上海確診人數持續暴增、癱瘓上海醫療系統的窘境下，15省份3.8萬醫已馳援上海，醫學專家表示，此次馳援上海的醫務人員規模可與馳援武漢「相匹敵」，但在「四大方面」與兩年前有所不同。

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環球時報報導，經過梳理發現，此次外地馳援上海的情況與兩年前馳援武漢相比，主要有四大不同：

第一，面對的對手不同。醫生莊時利和表示，目前病毒傳染性提升數倍，在幾波疫情中最為嚴重，但致命性有所降低，或者說是接種新冠疫苗幫助降低了病毒的致命性。

第二，對病毒的恐懼心理已不同。防疫專家陶黎納說，「我們現在對新冠病毒的了解程度，可能超過任何其他的病原體，以前是對未知的恐懼，現在可以說是摸清了對手。此外，在有疫苗的情況下，病毒的殺傷力明顯減弱。兩者形成了我們對病毒的心理優勢，這是武漢時期沒有的，但我認為，這也是這次上海疫情破防的重要原因之一。」

第三，技術能力不可同日而語。呼吸科專家王廣發表示，武漢時期的技術能力跟現在「無法相比」，現在的技術能力比那時「強多了」。核酸檢測 的力量已經遠遠超過當年武漢的檢測力量，比如當時的核酸檢測數量武漢一天可能不到1000例，大量病人無法確診，現在的情況完全與那時不同。

第四，採樣經驗更豐富流程更規範。上述匿名醫學教授表示，和兩年前相比，檢測人員、採樣人員會更有經驗，相關流程更規範。比如，此次核酸檢測要求間隔兩米，武漢當年沒有這些要求。