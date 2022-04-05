我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

單日確診首破萬 上海大決戰 15省3.8萬人馳援

中國新聞組／北京5日電
4月4日，在上海市浦東新區東一居民區，市民在排隊進行核酸檢測採樣。(新華社)
4月4日，在上海市浦東新區東一居民區，市民在排隊進行核酸檢測採樣。(新華社)

上海至今已累計逾7.3萬人染疫，在上海督戰的國務院副總理孫春蘭指示清零不動搖、盡快斬斷疫情傳播鏈後，上海「大決戰」開打，2000餘解放軍衛勤人員就位，援滬醫護更擴大到15省份派出逾3.8萬名人員，上海全市5萬民警也全上崗；原本被要求36小時完成全市2500萬人篩查，也神速在一天內完成。

來源：YouTube

衛健委通報，全中國4日新增本土確診病例共1萬6421例(包含無症狀感染者)，這已是連3日破萬。重災區仍是上海，4日新增本土病例共1萬3354例，是單日確診數首度破萬。為遏止疫情迅速蔓延，盡早實現社會面動態清零，上海3日啟動全市抗原檢測，並宣布4日全市核酸篩查，確保「不漏一戶、不落一人」，在未接到通知進行採樣前，民眾保持足不出戶。

「如何在2500萬人口大城市施行核酸檢測？」在各方資源緊急調動馳援上海的前提下，將可跨越受檢人口基數龐大的難關。以因應孫春蘭所說的，要堅持事不過夜、兵貴神速，著力破解瓶頸短板，從嚴落實防控措施，盡快斬斷疫情傳播鏈。

衛健委醫政醫管局局長焦雅輝指出，全國15個省份已經派出醫護人員3.8萬人支援上海。其中9個省份派出了1.1萬多名醫護人員承擔方艙醫院醫療隊的任務；4個省派出負責核酸採樣的醫護人員共2.3萬多人。另外，12個省份派出了實驗室核酸檢測隊伍共3900多人。

焦雅輝又透露，為了支持上海做好核酸檢測，當局還在各地調集了238萬管核酸檢測的力量來支援上海。

根據國務院聯防聯控機制醫療救治組要求，江蘇省連夜再派出7500名採樣隊員赴上海，開展核酸檢測採樣。至此，江蘇已累計派出約1.4萬名醫護人員支援上海防控工作。

上海市公安局副局長張亞宏表示，上海公安機關持續啟動社會面最高等級勤務，5萬公安民警全員上崗。對於核酸檢測應檢未檢、違反防疫規定、故意擾亂防疫秩序者，將依法處罰。

在4日的全民核酸檢測中，由中國企業自主研發的移動檢測車「紅鎧甲」與「藍鎧甲」成為了抗疫先鋒之一。多輛移動檢測車已運用到多個上海市集中隔離點以及一線檢測區域，有效緩解實驗室的檢測壓力。

目前上海市除了機場線運行線路方案維持當前狀態不變外，其他軌道交通、公車行業、網約車等仍暫停。離滬乘客在原有要求基礎上，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

浦東民兵在隔離酒店前值守。(取材自軍報)
浦東民兵在隔離酒店前值守。(取材自軍報)

檢測 公安 疫情

上一則

對抗新冠疫情 昔武漢今上海 專家：有4大不同

延伸閱讀

上海單日新增新冠感染破萬 中國15省3.8萬名醫護支援

上海單日新增新冠感染破萬 中國15省3.8萬名醫護支援
上海市民公開信籲停止清零政策 微博帳號被封

上海市民公開信籲停止清零政策 微博帳號被封
彭于晏在上海社區篩檢引騷動 身旁長髮女身分造成議論

彭于晏在上海社區篩檢引騷動 身旁長髮女身分造成議論
孫春蘭：努力用最短時間實現社會面清零目標

孫春蘭：努力用最短時間實現社會面清零目標

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護