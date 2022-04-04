抗原檢測、核酸篩查 上海「雙保險」令36小時篩2500萬人

4月3日，在上海市黃浦區豫園街道，工作人員幫助老人做抗原檢測。（新華社）

上海昨日新增超過9千病例，再創新高，至今已累計逾5萬人染疫。持續增加的病例數，顯示上海此前採取的「分區封控」等「劃江封城」措施已失靈，在國務院副總理孫春蘭趕赴上海督戰後，上海臨時取消原計畫在浦西進行的核酸篩查，改做「全市抗原檢測 」加「全市核酸篩查」的「雙保險」新制遏制疫情 。「模範生」成了「留級生」，上海防疫 徹底破功。

上海市2日通報新增8226病例剛創新高，紀錄再於3日被打破。上海市衛健委通報，3日0至24時新增本土確診425例和無症狀感染者8581例，總計9006例，這也是上海自3月疫情爆發以來單日新增最高病例數。上海彈性防疫政策一直被視為「防疫模範生」，但近期疫情嚴重擴散，防疫措施愈來愈嚴格，與其他封控防疫的城市做法已幾無差別。

為遏止疫情迅速蔓延，儘早實現社會面動態清零，上海3日已啟動全市抗原檢測，並宣布於4日進行全市核酸篩查，確保「不漏一戶、不落一人」，在未接到通知進行採樣前，保持足不出戶。上海市常住人口2500萬，進行全市級的快篩與核酸檢測，將是一次巨大的工作考驗。

抗原自測適用於隔離觀察人員以及社區居民。上海市衞健委一級巡視員吳乾渝表示，抗原檢測是核酸檢測非常重要的補充，可更早發現陽性感染者，盡早隔離並進行核酸覆核，最大限度地實現早發現、早報告、早隔離，阻斷病毒擴散蔓延。

另據早前一日上海公安局的通報，對無正當理由拒不參加統一組織的核酸檢測，妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的市民，將被依法處罰。「防疫模範生」上海的防疫措施愈來愈嚴格，無法按原定計畫在5日完成分區解封，這意味上海已「封城」，此前「探索新防疫模式」的「劃江封城」措施已破功。

上海防疫措施從彈性到封城的轉折，與國務院副總理孫春蘭趕赴上海督戰有關。孫春蘭要求「盡銳出戰、以快制快」遏制疫情擴散；作為特大城市的上海，應對Omicron疫情之際也要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查，抓緊摸清疫情本底。

目前，新冠感染者激增令上海的醫療機構不堪負荷，國家已組派醫療隊援助上海。有消息稱，全市核酸測試必須在36小時內完成，6日前要有結果，之後分區管理，逐步解封。