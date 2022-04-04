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上海無症者11天破4萬 184小時蓋出1.5萬床最大方艙醫院

中國新聞組／北京4日電
上海疫情嚴重，上海正在浦東建設臨時集中隔離收治點（方艙醫院）。（中新社）
上海疫情嚴重，上海正在浦東建設臨時集中隔離收治點（方艙醫院）。（中新社）

據上海市衛健委數據顯示，上海11天已累計報告新增無症狀感染者43000餘例。為了實現感染者應收盡收，上海陸續啟用10餘家方艙醫院。而滬上最大的臨時集中隔離收治點新國際博覽中心，施工高峰期現場近6000人同時作業，經184小時奮戰後，建成擁有1萬5000張床位的最大方艙醫院。

來源：YouTube

健康時報報導，集中隔離點的醫療救治組組長陳爾真表示，目前住進集中隔離醫療點的，大部分是無症狀感染者，還有一部分是有一定症狀的輕症患者。

按照「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」的要求，對無症狀感染者，監測體溫和症狀，適當對症處理；對於有症狀的患者，是有一些藥物治療；特別是對有基礎疾病的患者，都有相關預案、措施，確保治療能夠繼續進行。

陳爾真還表示，未來如果無症狀感染者的量太多的話，不排除實行居家隔離的辦法，同時配合嚴格的居家管控措施，才能有效阻斷傳播。

根據4月3日上海新聞發布會消息，上海已經陸續啟用後備定點醫院，改建一批方艙醫院。現有定點醫院、後備定點醫院、方艙醫院10餘家。同時，改建了一些大型公共設施，努力實現感染者應收盡收。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝透露，上海首個收治新冠肺炎輕症患者和無症狀感染者的世博展覽中心方艙醫院3日運行滿一周。同日，該方艙醫院第一批符合條件的患者出院。

陳爾真表示，對無症狀感染者來說，從進入隔離點到出院的過程一般是7-10天。出院回到家，再進行社區管理。如果有症狀，病情可能會延長，也有嚴格治療方案來面對病情的變化。

另外，由上海建工建設的浦東新區新國際博覽中心臨時集中隔離收治點，2日已累計驗收交付超1萬張床位，其中部分已開始接收患者、正式投入使用。新國際博覽中心設計床位超1萬5000張，是滬上最大的臨時集中隔離收治點，剩餘床位也即將驗收交付。

新冠肺炎 YouTube

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