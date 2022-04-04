上海無症者11天破4萬 184小時蓋出1.5萬床最大方艙醫院

上海疫情嚴重，上海正在浦東建設臨時集中隔離收治點（方艙醫院）。（中新社）

據上海市衛健委數據顯示，上海11天已累計報告新增無症狀感染者43000餘例。為了實現感染者應收盡收，上海陸續啟用10餘家方艙醫院。而滬上最大的臨時集中隔離收治點新國際博覽中心，施工高峰期現場近6000人同時作業，經184小時奮戰後，建成擁有1萬5000張床位的最大方艙醫院。

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健康時報報導，集中隔離點的醫療救治組組長陳爾真表示，目前住進集中隔離醫療點的，大部分是無症狀感染者，還有一部分是有一定症狀的輕症患者。

按照「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」的要求，對無症狀感染者，監測體溫和症狀，適當對症處理；對於有症狀的患者，是有一些藥物治療；特別是對有基礎疾病的患者，都有相關預案、措施，確保治療能夠繼續進行。

陳爾真還表示，未來如果無症狀感染者的量太多的話，不排除實行居家隔離的辦法，同時配合嚴格的居家管控措施，才能有效阻斷傳播。

根據4月3日上海新聞發布會消息，上海已經陸續啟用後備定點醫院，改建一批方艙醫院。現有定點醫院、後備定點醫院、方艙醫院10餘家。同時，改建了一些大型公共設施，努力實現感染者應收盡收。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝透露，上海首個收治新冠肺炎 輕症患者和無症狀感染者的世博展覽中心方艙醫院3日運行滿一周。同日，該方艙醫院第一批符合條件的患者出院。

陳爾真表示，對無症狀感染者來說，從進入隔離點到出院的過程一般是7-10天。出院回到家，再進行社區管理。如果有症狀，病情可能會延長，也有嚴格治療方案來面對病情的變化。

另外，由上海建工建設的浦東新區新國際博覽中心臨時集中隔離收治點，2日已累計驗收交付超1萬張床位，其中部分已開始接收患者、正式投入使用。新國際博覽中心設計床位超1萬5000張，是滬上最大的臨時集中隔離收治點，剩餘床位也即將驗收交付。