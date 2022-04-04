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沒有骨肉分離 上海娃兒隔離點「醫護24小時照顧」

中國新聞組／北京4日電
在上海市公衛中心支援的兒科護士餵患兒。(取材自健康時報)
在上海市公衛中心支援的兒科護士餵患兒。(取材自健康時報)

近日網上一則視頻顯示，一所嬰幼兒隔離點裡小床中擠著三個哭叫的嬰幼兒畫面，顯示看護人力不足。上海市公共衛生臨床中心2日闢謠稱該畫面是兒科病房在內部騰挪的畫面，並非「金山嬰幼兒隔離點」。院方並公開3歲以下嬰幼兒有醫護人員24小時貼身照護的畫面。

健康時報報導，這組視頻在網上引發熱議，後來查出拍攝地點在上海金山區公共衛生臨床中心。相關視頻後來被刪除，但仍被網民大量轉發。

「近日因感染新冠病毒的兒科患兒增多，為改善住院環境，我院調整兒科病房至門急診樓。由於收治患兒還在增多，內部需要調整。」該院負責人解釋道。

該院表示，收治在該院的兒科患者由兒科醫院及兒童醫院、兒童醫學中心派駐的醫護團隊負責，患兒的醫療診治和生活照料是有保證的。目前已組織增派兒科醫護隊伍並進一步調整兒科病房、優化收治流程、改善病房管理，加強與患兒家長聯繫溝通，更好地做好兒科患者救治工作。

「當時家長都被隔離，有的甚至全家染病，因此病區護士穿著全套防護設備，負責觀察病情、採樣、餵飯、洗腳、洗澡、換尿布、接大小便。」復旦大學附屬兒科醫院新冠病房護士長夏愛梅自2020年就在一線，這次她已經在公衛中心支援奮戰了一個月。

在上海市公衛中心支援的兒科護士為患兒洗頭後吹乾頭髮。(取材自健康時報)
在上海市公衛中心支援的兒科護士為患兒洗頭後吹乾頭髮。(取材自健康時報)

在上海近日報告的病例和無症狀感染者中，最小的無症狀感染者是一名僅3個月大的小嬰兒。據夏愛梅介紹，目前入住該中心兒科病房的3歲以下嬰幼兒均有醫護人員24小時貼身照護，以防止孩子們出現跌倒、墜床等問題。

醫護們為孩子提供符合年齡需求的飲食，每天餵奶、餵飯、講故事，同時觀察病情，及時施治。病房建立了微信群，與家長隨時溝通信息，並安排醫生答疑，緩解家長的思念和焦慮。

報導指出，因為感染情況比較複雜，有時候是孩子感染了，家長沒有感染，有時候是家長先感染，肯定優先把感染者集中隔離。無論是方艙還是定點醫院，接收到的孩子都是一整批送過來安置，交由專門的兒科醫護人員照顧。

在上海市公衛中心支援的兒科護士哄睡患兒。(取材自健康時報)
在上海市公衛中心支援的兒科護士哄睡患兒。(取材自健康時報)

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