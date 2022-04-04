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中國人攀比心理作祟 奇葩祭品拚奢靡

中國新聞組／北京4日電
清明節將近，因疫情防控需要，哈爾濱多個公墓提供「代祭掃」服務，圖為工作人員放置貢品。（中通社）
清明節將近，因疫情防控需要，哈爾濱多個公墓提供「代祭掃」服務，圖為工作人員放置貢品。（中通社）

中國不少地方出台清明節祭掃新規，倡導文明寄哀思，綠色過清明。

來源：YouTube

央廣網報導，近年來，上香燒紙的現象已大大減少，但仍有商家製作售賣各式「奇葩祭品」，除「金山銀山」、「豪華跑車」、「名表首飾」、「大牌奢侈品」外，更有「童男女」、「丫鬟」模樣的紙紮祭品赫然出現在售賣品中。

五花八門的祭祀商品雖然寄託了人們對逝者的牽掛，但過分「奢靡」難免折射出一些攀比、虛榮的心理。有些商家就利用這種心理，在利益驅動下，將祭品越做越奢侈，越做越奇葩，價格也水漲船高，個別紙紮「別墅」、「四合院」甚至被賣至上千元。

清明節是中國的傳統節日，它本承載著人們最樸素真摯的情感。追憶先人、緬懷逝者值得尊重，但一味追求闊綽花哨的祭奠方式顯然不合適，既背離了清明節「民德歸厚」的文化內涵，也曲解了人們寄託哀思的初衷。鋪張焚燒還將埋下安全隱患，造成環境污染。

現階段，生命教育、家風傳承、傳統文化學習、植樹培土等都可以成為新式祭掃的選擇。緬懷先人不是做物質交換，而是精神繼承與心靈溝通的過程。只要心懷思念，一朵小花也能寄託哀思。這個特別的節日也提醒著我們，要珍惜當下，把對先人的思念轉化為實實在在的孝心和陪伴，這才是清明節的真正意義。

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