鳳凰山上1人動物園 82歲老翁苦守33年 1天來客僅3人

老羅身形瘦削，白髮及肩，駝背。（取材自南風窗）

82歲的老羅，在湖北鳳凰山山腳建了一個動物園 ，作為園長，他在沒什麼熱鬧的山上守了33年。出生於上世紀40年代，他沒有科學的飼養知識，也沒有現代的動物福利 理念，但再稀奇古怪的動物，送到他手上基本都能養活。

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南風窗報導，無論是「一個人的動物園」、「最孤獨的動物園」還是「全中國最小的動物園」，互聯網上，老羅的動物園沉浸在一層浪漫化的濾鏡之下。但這是一個明顯「過時」了的動物園，所有設計都是上世紀動物園的風格。一隻猴子被鐵鍊拴著，僅一個半徑為一米的四分之一圓能活動；一隻毛髮很長的藏獒，結塊的糞便黏在牠身上；兩條娃娃魚被養在一個紅色塑料盆中，像是飯店裡待宰的水產。為了賺錢，老羅去年在動物園裡養了兩頭母豬後，動物園更臭了，常讓遊客直呼無法忍受。 老羅將去世的鱷魚埋在山坡上。（取材自南風窗）

老羅的全名是羅應玖，是鳳凰山動物園的園長、清潔工、飼養員和「賣門票的」。上世紀80年代，市場上常能見到有人販賣野生動物，老羅於心不忍，就把牠們一一買下來。後來動物越來越多。1989年，湖北省恩施市市委邀老羅用他的動物為恩施人民辦一個動物園，於是老羅帶著動物，舉家搬上了鳳凰山。

老羅空著的時候會和小狗玩。（取材自南風窗）

鳳凰山動物園裡的動物大多都是老弱病殘：孔雀沒有尾巴、黑熊斷了手掌、老猴子瞎了眼睛…這些傷病，一部分是動物園遊客導致，一部分在來動物園之前就已經落下，老羅一個人沒有財力引進健康、漂亮的動物，正是因為那些缺陷，老羅才得以「撿漏」。

動物園裡的「大猴子」。（取材自南風窗）

園裡最老的動物是一頭熊，名叫「乖乖」，是他掏了3000元（人民幣，下同，約471美元）從別人餐桌上救下來的。 老羅在給動物餵食。（取材自南風窗）

2007年，央視為他拍過紀錄片；2019年起官方兩度改造，這裡依舊幾十年如一日地瀰漫著臭味。老羅的事蹟被報導後，網友自發為動物園發起捐款。但動物們每天要吃掉400元的飼料，門票加上老羅的退休金 還填不上資金的漏洞。為招攬更多遊客，他將門票價格從20元下調至10元，效果卻依舊甚微。今年3月14日，他的動物園只賣出三張門票。 老羅將動物園的門票價格下調至10元。2022年的3月14日，恩施鳳凰山動物園只賣出三張門票。（取材自南風窗）

這些年，他收養了近20條小狗，還養了兩隻貓等，每隻動物的離去，對老羅來說都是創傷。

老羅在家中排行老九，其餘11個兄弟姊妹們都已去世。不參加親人葬禮的老羅，卻沒有錯過動物園裡任何一隻動物的告別。那些在世俗生活裡被壓抑的情感，似乎在動物身上才得以自由地表達。