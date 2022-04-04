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長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

中央社／台北4日電
在長春市南關區一處核酸檢測點，居民接受核酸檢測。（新華社）
在長春市南關區一處核酸檢測點，居民接受核酸檢測。（新華社）

中國今年3月疫情大爆發，上海淪為重災區，東北的長春市疫情嚴峻也不下於上海，當局揚言展開為期5天的清零攻堅行動，但民眾反應冷淡，還反問「長春跟病毒商量好了嗎」。

對付當前在中國29省多點爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北京當局下令貫徹動態清零，長春更是下猛藥，當地疫情防控指揮部3日發布「致廣大市民朋友的一封信」，誓言即日起將以5天時間全面清零攻堅，以儘快實現全市動態清零。

據北京日報報導，長春的清零攻堅從3日至7日，攻堅範圍包括長春市的朝陽區、南關區、寬城區、二道區、綠園區、經開區、淨月高新區、汽開區、長春新區。

這次攻堅要貫徹4個實現的目標，包括實現最嚴格的封控管控，實現24小時一輪核酸覆蓋，實現當日新增初篩陽性轉運清零，實現當日的密切接觸人員安置清零。

對於官方的信誓旦旦，中國網友的反應卻格外冷淡，「就這還號稱5日內清零，咱也不是潑冷水，也不是看不到基層的辛苦，但是這種口號喊出來就沒有一點現實的感覺」，「長春跟病毒商量好了嗎？病毒那邊怎麼說？」，「知不知道，每周都有這樣的口號我真的很無語」等。

雖然當前全中國的防疫焦點都集中在上海，不過這波自3月爆發的疫情初始源於長春所在地吉林省，期間吉林農業科技學院曾因校方隱匿群聚感染又處置不當，導致被隔離學生交叉染疫，還施壓學生不准走漏消息而引發輿論關注，校黨委書記張立峰隨即被免職。

之後包括去年才坐上吉林市長大位的王路，長春市九台區區長李欣，也都因防疫不力而丟官。

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