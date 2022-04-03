「疫樣」上海港？官方：截圖有貓膩 滯留數百貨輪不實

有媒體報導上海港嚴重塞港，但上港集團否認。圖為上海洋山港碼頭。（新華社）

上海疫情 嚴峻殃及全球第一大港上海港？一張上海海域附近船舶密密麻麻擠成一堆的截圖在網上流傳，所配圖說稱「上海外海已滯留數百輛遠洋貨輪，供應鏈 斷就斷在這裡」。對此，上港集團出面消除雜音，澄清不實言論和附圖，業內人士也曝上述「塞港」截圖有貓膩。

據了解，多家媒體陸續報導上海港嚴重塞港問題，但上港集團表示，上海港的靠泊效率大幅優於2021年的整體水準，自3月28日（浦東封城）以來，上海港貨櫃船平均等泊時間小於24小時，平均等泊船舶小於10艘次。

每經AI快訊報導，上港集團指出，已注意到有個別媒體近日報導上海港嚴重擁堵的不實報導，其中提到的「上海的港口延誤情況越來越嚴重」、「本周，在上海港等待裝卸的船舶數量已飆升至300多艘」等言論和附圖，並非真實情況。

報導稱，根據上港集團內部資料監測，目前上海港作業平穩有序，上海港的靠泊效率大幅優於2021年的整體水準。自3月28日以來，上海港集裝箱船平均等泊時間小於24小時，平均等泊船舶小於十艘次。當前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時正常運作。

自兩年前新冠病毒出現後，中國重要港口塞港消息不時出現，3月以來上海疫情大爆發後更是有多家媒體報導上海洋山港已出現作業延遲消息，部分船隻還得安排到周遭的寧波港等，但中央與上海地方官媒始終宣稱會力保上海港的正常運作。

上港集團：吞吐量仍處正常水準

上港集團生產業務部總經理助理周勇指出，上海港單日集裝箱吞吐量仍處於高位，屬於港區作業的正常水準。港區工作人員基本到位，根據目前人員安排，港區能夠在後續篩查的8天中保證24小時作業。

第一財經諮詢多位行業內人士，也指出網上所瘋傳圖文中的「貓膩」：圖中的船舶是包括小漁船在內的各種船型，很多只是途經上海海域，並且通過改變了比例尺造成了「密密麻麻」的視覺。目前，上海港碼頭並沒有出現嚴重擁堵，等泊船隻數量為個位數。

船隻未堵 貨卻難運

但船隻雖未見堵，但貨卻難運。根據中國新聞周刊報導，上海的集裝箱貨物運轉也受到疫情直接影響。

據上海道路運輸管理局發布的通知，3月29日起，涉及上海港進港運輸的集裝箱車輛，需持有上港集團發放的電子防疫通行證，而獲得通行證的條件是，集裝箱卡車司機同時持有48小時內核酸檢測 陰性證明和24小時內抗原檢測陰性證明。

多名貨運物流公司從業人員表示，在上海封控期內，集裝箱卡車貨運基本處於「半癱瘓狀態」，車輛很難進入上海，即使進去了，也很難出來。