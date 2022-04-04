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長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

上海市民公開信籲停止清零政策 微博帳號被封

中國新聞組／北京4日電

上海執行「動態清零」政策並進行封控，越來越多民眾表達不滿。署名季孝龍的上海居民2日在推特上發出公開信，呼籲當局暫停「靜態清零」政策，要求立刻停止「運動式防疫」，並認為未經民選的地方官員只能逢迎上層、蔑視民意。3日，他的微博帳號已經被封。

中央社報導，他表示，已透過相關部門遞送了請命書；迫於中國當下言論管控現狀，此請命書不徵集聯署人，由他自己承擔全部風險。

自由亞洲電台報導，季孝龍的公開信稱，上海市新冠疫情在所謂「動態清零」政策指導下，封控已近一個月，百業凋敝，廣大市民及外來務工人士生存面臨巨大困境，數位年老體弱者因缺乏及時醫療救治而殞命，在如此長期高壓舉措下已出現多起自殺事件。

公開信呼籲當局，暫停「靜態清零」政策，恢復科學、理性防控疫情的政策，客觀對待疫情，審慎評估疫情走向，及時調整政策。

公開信指出，中央任命、非經民選認可的地方政府官員只知逢迎上層旨意，奉調行事，蔑視民意。未經科學調研即實施高壓封控，是嚴重瀆職行為，應追究本屆政府黨政官員集體治理責任，黨政官員應集體辭職、接受調查。

公開信還要求，針對居民發放的補貼、救濟及惠民舉措，應以緊急狀態相關法規從速公示、發放，不得延誤，以避免更大人道災難的發生。

中央社報導，季孝龍是江蘇省蘇州市人，在上海居住20餘年。他自稱是政治犯，因為發動「廁所革命」入獄三年半，今年2月9日獲釋，現在出獄不到兩個月。

他2日晚間在推特發出的請命書，迅速獲得轉發。有網友留言稱他「好傻好天真」，但為他的勇氣按讚。

疫情 推特 緊急狀態

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