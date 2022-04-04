上海防疫政策搖擺 試點「共存」策略受挫?

專家表示，上海本輪疫情中出現政策搖擺。(路透)

上海市在這波新冠疫情 中出現政策搖擺，金融中心走向「半停擺」，看在部分外媒和專業入士的眼裡，作為中國最有潛力試點「共存」策略的城市，上海的失敗無疑是一個重大挫折。這反映出官方對形勢認識不足，決策層內部意見可能也不統一。上海當地媒體記者也直批上海防疫 有如「計畫經濟」，難以應對疫情。

新加坡聯合早報分析指出，新冠疫情暴發後第三年，包括新加坡在內的許多國家都邁向「與病毒共存」，而中國依然推行嚴格清零政策。但從科技重鎮深圳被迫封城 ，到金融中心上海走向「半停擺」，這套兩年來行之有效的高壓防疫措施，正經受前所未有的考驗。

報導引述華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘指出，上海過去奉行的「精準防疫」模式在疫情管控與經濟發展之間找到平衡點。但傳播力極強的Omicron變異毒株，讓向來被視為防疫模範生的上海也束手無策，這是中國探索新防疫模式路上的重大挫折。

謝棟銘說：「如果上海的精準防疫模式不再奏效，中國各地要麼以影響經濟和社會發展為代價，繼續清零；要麼就得和病毒共存，面對醫療系統崩潰和大量人口死亡的風險。短期內找不到更好的折中之道。」

報導並指出，多家分析機構認為，作為中國最有潛力試點「共存」策略的城市，上海的失敗無疑是一個重大挫折，決策層進行政策轉向的步伐也將因此放慢。

謝棟銘指出，上海本輪疫情中出現政策搖擺，例如對一些小區解封後又封控，延長原定管控時間等，既反映出官方對形勢認識不足，也說明決策層內部可能意見並不統一。

謝棟銘研判，儘管冠病死亡率已大幅降低，但中國龐大的人口基數和各地醫療資源巨大差距，意味著選擇「共存」可能導致大批民眾染病死亡。在年底的「20大」之前，預計執政黨不會以死亡率飆升、醫療擠兌嚴重為代價而打開國門。

另中央社報導，曾任上海經濟報副總編的記者陳季冰在網上撰文，以「計畫經濟」暗喻政府的防疫作為行不通。文中直指上海的「全域靜態管理」是在「封城」下實施「計畫經濟」，這就出現了「計畫不如變化快」的矛盾。

他表示，「越大的經濟體，分工合作越複雜的社群，這種計畫經濟體制就越不可行。這就是為什麼我之前一直堅信上海不可能『封城』的重要理由之一，因為城市越大，計畫就越不可控，執行難度也越大」。