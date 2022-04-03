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上海、香港抗疫路線不同 但快篩都成重要手段

中央社／北京3日電
圖為採檢人員4月1日起對上海浦西地區的市民全面核酸篩查。（中新社）
圖為採檢人員4月1日起對上海浦西地區的市民全面核酸篩查。（中新社）

上海市官方宣布，今天在全市進行一次抗原檢測（快篩），明天在全市進行核酸檢測。面對當今空前蔓延的COVID-19疫情，香港、上海、吉林等地都運用了快篩的方式。

上海當前正進行俗稱「普篩」的全民核酸檢測，並以通稱「快篩」的抗原檢測作為核酸檢測的補充手段。香港已決定4月8至10日推動全民進行每日一次快速抗原檢測，參加者為自願；當地還沒有進行過核酸檢測。

新民晚報報導，今天的上海疫情防控新聞發布會上，市衛健委一級巡視員吳乾渝說，上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈。根據前期核酸篩查情況，決定今天在全市進行一次抗原檢測，4日在全市進行核酸檢測。

吳乾渝表示，抗原檢測是核酸檢測非常重要的補充，通過抗原檢測可以更早發現陽性感染者，盡早隔離並進行核酸檢測，最大限度地實現「早發現、早報告、早隔離」。

他說，抗原檢測的特點是速度快、操作簡便，市民可以在家中完成檢測。

澎湃新聞報導，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日在參加線上召開的「2022新冠病毒抗原檢測國際研討會」上表示，當前中國採用核酸為主的檢測方法，目的是為了達到社會面清零。但核酸檢測需要動用大量社會資源，而抗原可以實現自檢，作為一種彌補手段。

張文宏說，透過抗原自檢，可以獲得基本的感染率數據，即便有很高的假陽性率，也可以篩查抓住一部分傳染源，阻斷病毒的傳播。而在全域篩查後，為了盡快達到清零目標，在核酸檢測間歇期，輔助抗原檢測，也可以提高檢測效率。

他並說明，針對Omicron病毒感染出現症狀的5天之內進行抗原檢測，其敏感度都是比較高的，但病毒潛伏期的抗原檢測則不如核酸檢測。

香港行政長官林鄭月娥2日在防疫記者會中，強烈呼籲全民參與這項「全民快測」計畫，在一連3天裡每天做一次快速抗原檢測，一旦結果呈陽性，要在24小時內上報。

不過，香港的做法和上海仍有區別。香港這項檢測是自願性的，期間不禁止市民外出。上海目前全民都在封控狀態，不能離開自己的社區。

香港至今也沒有全民核酸檢測。林鄭月娥曾在2月18日宣布將進行全民強制檢測，3月21日又宣布暫緩。她在4月2日表示，全民強制檢測仍在議程內，只是暫未能確定何時進行。

檢測 香港 林鄭月娥

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