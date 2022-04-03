中國疫情嚴重 清明節「雲祭拜」正熱 代客哭、叫、鬧

中國多個平台「雲祭拜」提供各種五花八門的祭祀服務。（取材自觀察者網）

3日是中國清明連假第一天，各地將迎來祭掃高峰，中國民政部要求對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務。受此影響，代客掃墓業務多如牛毛，獻花、買祭品、上香都可以。有的「雲祭拜」平台還打上了「會哭、會叫、會鬧」的廣告語。

中國今年疫情 比前二年來得嚴重，中國民政部日前要求各地統籌做好疫情防控和清明祭掃工作，暫停集中祭掃、骨灰撒海、守靈告別等集體性活動，以防發生聚集性感染，但要想方設法開闢網上祭掃、代客祭掃等管道，滿足群眾祭掃需求；對低風險地區或沒有發生疫情的地區要採取預約分流、分時段祭掃、線上線下相結合的辦法，滿足群眾正常的祭掃需求。

民政部還大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式，通過開通移動用戶端、微信 公眾號等管道，為群眾提供線上祭掃服務，減少現場祭掃人員聚集性祭掃。

官方今年的要求給近幾年出現的「雲祭拜」更創造一個大顯身手的機會。觀察者網報導，除了一些地方的公墓推出「代客掃墓」外，各大網路平台的「代掃墓」、「代哭」等業務也慢慢多了起來，甚至還出現了專門「雲祭拜」的App 。

在某平台上，代掃墓的業務多如牛毛，提供送鮮花、擦墓碑、倒酒、聊天等一系列服務。不過，這些「雲祭掃」的App都要費用，隨便點個燈（長明燈），少則300元（人民幣，下同），多則600元，祭祀用品或食品每個項目也要數十元。有的甚至更貴。

其實官方也有代客祭掃與網上祭掃的服務，例如北京市民政局即有「代為祭掃服務」。如果不能到現場祭掃，可申請由殯葬服務機構代為祭掃。機構免費提供擦拭墓碑、敬獻鮮花等基本服務。其他拓展服務可與公墓另行商定。網上祭掃有上香、鮮花、祭酒、點燭四項服務，填寫祭祀物件、本人及寄語即可。

相對民間五花八門的噱頭服務、各種花裡胡哨的祭品，利用排名誘導消費等，已經脫離了線上祭掃的目的，透過官方的代客祭掃價格可能更公道些。