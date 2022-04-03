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曾批准處決「座山雕」…開國少將鄒衍 享年107歲逝世

中國新聞組／北京3日電
開國少將、原瀋陽軍區副政委鄒衍，4月1日因病在瀋陽逝世，享年107歲。（取材自澎湃新聞）
開國少將、原瀋陽軍區副政委鄒衍，4月1日因病在瀋陽逝世，享年107歲。（取材自澎湃新聞）

中國開國少將、原瀋陽軍區副政委鄒衍，4月1日在瀋陽逝世，享年107歲。他在東北工作期間，曾親手批准處決小說《林海雪原》中土匪頭子「座山雕」的原型。在鄒衍逝世後，目前健在的開國將軍僅存五人。

來源：YouTube

新京報報導，鄒衍，又名鄒衍桃，江西省興國縣人，出生於一個貧苦農民家庭，1930年進入紅軍學校學習。1935年，鄒衍轉入中國共產黨。參加中央蘇區第一至五次反「圍剿」戰爭、二萬五千里長征。期間在總政治部任通信班長，經常往返於總部和毛澤東、周恩來、朱德等中央領導人之間，傳遞情報和重要信件。

解放戰爭時期，鄒衍率部參加上黨戰役與解放吉林、圍困長春和遼瀋等重大戰役，為東北的解放作出了重要貢獻。北平和平解放後，鄒衍所部奉命留守北京，負責保衛黨中央、毛澤東的安全和北京地區的衛戌工作。

1952年，鄒衍率公安部隊生擒美國中央情報局間諜唐奈和費克圖。這次勝利轟動了世界，得到了周恩萊和公安部的嘉獎。後來人民日報還在頭版刊發《擊破美國的陰謀》的文章。1955年，鄒衍被授予少將軍銜。1988年榮獲一級紅星功勳榮譽章。

鄒衍是位極其嚴格的父親，經常教育女兒們不要浪費。一次，鄒衍午飯後回家，見飯桌上有兩個飯粒，板著臉除懲罰女兒們背誦《鋤禾》。並告誡女兒們：「你們絕不能搞特殊化，要跟別人家的孩子一樣」。

1950年吳烈、羅瑞卿、楊奇清、鄒衍合影（從左至右）。（取材自澎湃新聞）
1950年吳烈、羅瑞卿、楊奇清、鄒衍合影（從左至右）。（取材自澎湃新聞）

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