互聯網失業潮 加速「逃離北上廣」…中年失業回鄉惹共鳴

互聯網行業的失業潮，由此引動新一波「逃離北上廣」現象，已衝擊經濟。（新華社）

經貿大城上海近日在嚴格封控下幾乎成為空城。其實疫情 衝擊下，同樣嚴重的是互聯網行業的失業潮，引動新一波「逃離北上廣」現象，已衝擊經濟，許多人瞬間淪為互聯網難民，這對今年面臨三重壓力的中國經濟可謂雪上加霜。

互聯網行業的失業潮有多嚴重？第一財經報導披露，京東裁員 已持續兩周，大量被裁員工取號等待辦理離職手續，有人排到1000多號，這還是單日辦理的人數。這些員工來自京東物流和京東健康。京東零售下屬的Ｖ事業群近期也因架構調整而解散，裁員比例約兩成。

最近微信上流傳一篇「疫情下的北京 失業中年」文章，引網友共鳴，文章講的是當年互聯網的興盛，猶如「北上廣」那般璀璨，如今互聯網業大量裁員，「逃離北上廣」又把人拉回現實。而失業潮洶湧，可能身邊就有被裁的親友，感受特別真切。

文章的主角是2009年四川某「985大學」畢業，曾在北京一線互聯網大廠工作，當年入職薪水就有7000多元（人民幣，下同，約1100美元），工作第三年跳槽到另一家互聯網公司，月薪暴漲到3萬元（約4714美元），增加4倍多，當時是2012年。

後來跟公司同事結婚，由於婚前收入不錯，雖然2016年房價大漲，他們還是在北京買了房，每個月要繳房貸1萬6000元。

接著他又跳到一家在中國排名前三的互聯網大廠。令他驚訝的是，工作內容竟比他在小公司還低端，每個人管著一塊責任田，一個月寫不了幾行代碼，大部分時間都在跟同事瞎扯；有時還得裝忙，畢竟領導下班不走，自己不好先走，於是在公司看網文到9點多再走。

由於收入不錯，老婆乾脆不上班了，又買了一套小的學區房，儲蓄也花光，房貸衝到了3萬多。今年初，風暴卻降臨了。

其實去年底，中概股在海外一直狀態不太好。中國內部市場萎靡不振，公司很多盈利項目也轉入虧損，領導天天把「收縮戰線，集中優勢兵力投入關鍵戰場」掛在嘴上。

他感覺自己嗅覺太差，直到通知被裁了，才明白什麼叫「收縮戰線」。公司一次縮，落到自己頭上，就是一場劫。他的考評一直在前30%，認為很安全，沒想到整個團隊都被裁。

失業後，他曾註冊網約車，也曾面試其他公司，但公司覺得大齡中年的他沒法保持工作強度。最後盤算是，回老家四川，讓老人家幫忙帶孩子，兩口子都去上班，賣掉北京房子回成都。這是他的「十年京華夢」，終究當不成「帝都人」。

主角當年正好趕上中國一波互聯網紅利，如今紅利褪去，撤離北京回到家鄉，在「逃離北上廣」的連篇故事裡留下一筆。只不過，如果連站在時代前沿的互聯網大廠都終究要夢醒，其他行業的未來又在何方？