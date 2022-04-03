孟晚舟升輪值董座 被猜接班華為…「沒技術背景」未來得看表現

孟晚舟出任華為輪值董事長之一，她3月28日曾表示，華為已經穿過「黑障區」，應對不確定的能力不斷提升。（Getty Images）

華為 首席財務官孟晚舟 亮相財報會後，華為宣布孟晚舟正式擔任輪值董事長之一，與胡厚崑和徐直軍一起形成新的輪值管理「三人組」。孟晚舟的人事公告引發華為「接班人」猜想，孟晚舟升職同時，華為也宣布分紅，華為持股員工平均每人可獲人民幣46.7萬元。

綜合媒體報導，華為輪值董事長制度2011年開始實施，在2011年至2017年的輪值董事長制度期間，由郭平、徐直軍和胡厚崑三人組成輪值小組。其中，郭平兼任財經委員會主任，胡厚崑任人力資源委員會主任，徐直軍任戰略與發展委員會主任，三人分管「錢、人、事」。而孟晚舟的上任為華為輪值者十年來首次調整。

華為創辦人任正非 目前職位是華為總裁，他在2019年曾表示，因孟晚舟沒有技術背景，因此不會成為華為的接班人。

但在孟晚舟被加拿大扣押後回中國，顯然情勢出現變化，孟晚舟的上任引發各方揣測，有分析認為職務調動屬自然。

互聯網分析師張京科指出，郭平卸任屬於正常調整。此外，孟晚舟被扣押期間如果過於承認其重要性，會對談判增加變數與困難。只有順利回國，才有機會正式承擔重任。而未來能否接班還得看孟晚舟能否展示領導力。

值得注意的是，創始人任正非當前職務相當於CEO，也是華為最大的個人股東。輿論認為任正非可能在為管理層新舊交接作最後準備。

孟晚舟近日在業績發布會上表示，華為或已穿過「黑障區」（意指火箭穿越大氣層造成的無線電通訊中斷的區域），同時也說「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

媒體報導，華為2021年營收6368億元（人民幣，下同，約1000億美元），年減28.6%；但凈利達到1137億元（約178億美元），年增75.9%。同時宣布，將向股東分配股利逾614億元（約96億美元）。

華為是一家100%由員工持有的民營企業，員工持股人數為13萬1507人，參與人都是公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工平均每人分紅約46.7萬元。

此外，華為研發投入達到1427億元（約224億美元），占全年收入的22.4%，十年累計投入的研發費用超過8450億元（約1327億美元），2021年研發費用額和研發費用率均處於近十年的最高位。