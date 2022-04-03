數嬰擠1床視頻瘋傳 上海防疫逼「骨肉分離」？官方否認

網傳的「金山嬰幼兒隔離點」。（視頻截圖）

隨著病例數不斷增加，上海收緊了封控措施，但一些嚴厲的隔離防疫做法惹民怨。繼被禁足、買菜難等亂象後，近日再傳出有母親被迫和年幼的女兒「骨肉分離」，一家醫院還出現數嬰擠一床的「嬰幼兒隔離點」傳聞。儘管後者被官方否認，仍引來不滿。上海官方稱這問題「令人揪心」，將要求相關單位「保障隔離的孩子有人管、有人關心、有人照顧」。

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美國之音報導，上海先後對浦東、浦南及其毗鄰地區，以及浦西地區實施分區封控，但已完成四天封控的浦東許多地區並未按時解封，一個超大都市就像按下暫停鍵。因被封控而足不出戶的上海市民連日來在社媒上抱怨很難獲取食品、藥品，將核酸檢測 陽性的兒童強制與他們的父母分開在不同地點隔離的措施，近日引發另一波爭議。

路透報導，一位趙姓上海女市民抱怨說，她兩歲半的女兒3月26日發燒，就診三天後，她和她的女兒以及她的丈夫都被確診。醫院將她們三人分開隔離，她年幼的女兒被送往金山區公共衛生臨床中心的兒童隔離點。趙女考慮女兒太小，哀求醫院讓她一起隔離，但院方強硬拒絕。

趙女含淚表示，她女兒被送往金山區的兒童隔離點後，她只在與醫師建立的微信 群中收到過一個短信，說她女兒挺好。「連一張照片都沒有…我都急死了，我完全不知道我女兒的狀況。」

另外，中國社媒上近日也出現上海一家醫療機構中兒童哭叫的畫面。視頻顯示，一張疑放在走廊的小床上，擠著三個哭叫的嬰幼兒，旁邊床上至少有三名幼兒。視頻中嬰幼兒人數超過大人的人數。有網民稱，機構看護幼兒人力不足，「孩子屁股都爛了」。

後來查出拍攝地點在上海金山區公共衛生臨床中心。該臨床中心2日澄清說，視頻中是兒科病房內部騰挪，並非在金山嬰幼兒隔離點發生。當時是為騰出更多的空間接診感染新冠的嬰幼兒。該中心已加強與兒童家長的聯絡溝通。

相關視頻後來被刪除，但仍被網民大量轉發。有網民留言稱有三個月大的嬰兒也被從他哺乳的母親身邊分開，還有的隔離點房間裡，八個兒童卻沒大人照顧。有人稱上海一家幼兒園有20多位五、六歲的兒童被單獨送往隔離中心卻沒有父母陪伴。

上海市民政局副局長曾群昨天表示，「因疫情 可能導致的兒童臨時監護」的問題，「這確實令人揪心」。如果大人被感染轉運治療、或疫情封控管理無法回家，造成未成年子女無人照料，民政部門會快速開展應急處置和幫扶服務，保障孩子身心安全為第一原則。