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疫情期間哄抬物價 葡萄1顆5元 上海市監局調查

中國新聞組／北京3日電
網友曬「天價大白菜」。(取材自光明日報)
網友曬「天價大白菜」。(取材自光明日報)

上海正處於疫情防控決戰決勝關鍵時期。連日來，上海市黃浦區市場監管局加大對糧油肉菜等重點民生商品以及防疫用品市場價格監督檢查力度，盯緊盯嚴盯細市場價格波動情況，針對疫情期間哄抬物價、囤積居奇、未明碼標價、價格欺詐等價格違法行為，切實維護廣大消費者合法權益。

澎湃新聞報導，上海市黃浦區市場監管局選取了一批價格違法典型案例公布如下。

案例一 ：曹某涉嫌在標價之外加價出售商品案。曹某在銷售「白蘿蔔」商品時實際銷售價格為八元(人民幣，約1.2美元)/斤，未按其經營場所內公示的「五元/斤」的價格進行銷售，已違法，案件正抓緊辦理中。

案例二：某超市（上海）有限公司第一分公司涉嫌違反明碼標價規定案。市場監管部門接到信息，稱在某超市購買的晴王葡萄價格高，且單價顯示5.00元/pcs，表示五元一顆，已構成不按照規定的內容和方式明碼標價的違法行為。目前，案件正抓緊辦理中。

另據光明日報報導，據上海市場監管微信公眾號，市場監管部門近日接到微博輿情，網友曬「天價大白菜」，一顆白菜售價竟高達73.21元。

執法人員立即出動對該輿情涉及的滬青平公路某超市進行檢查。經查，當事人現場所銷售大白菜為19.98元/公斤，但通過查詢銷售紀錄，其3月29日銷售大白菜價格為33.8元/公斤，進銷差價率遠高於2022年3月19日（含當日）前7天內在該交易場所成交的同一產品的最高進銷差價率。當事人涉嫌哄抬價格的違法行為，目前案件正在抓緊辦理中。

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