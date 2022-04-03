疫情期間哄抬物價 葡萄1顆5元 上海市監局調查

網友曬「天價大白菜」。(取材自光明日報)

上海正處於疫情 防控決戰決勝關鍵時期。連日來，上海市黃浦區市場監管局加大對糧油肉菜等重點民生商品以及防疫 用品市場價格監督檢查力度，盯緊盯嚴盯細市場價格波動情況，針對疫情期間哄抬物價、囤積居奇、未明碼標價、價格欺詐等價格違法行為，切實維護廣大消費者合法權益。

澎湃新聞報導，上海市黃浦區市場監管局選取了一批價格違法典型案例公布如下。

案例一 ：曹某涉嫌在標價之外加價出售商品案。曹某在銷售「白蘿蔔」商品時實際銷售價格為八元(人民幣，約1.2美元)/斤，未按其經營場所內公示的「五元/斤」的價格進行銷售，已違法，案件正抓緊辦理中。

案例二：某超市（上海）有限公司第一分公司涉嫌違反明碼標價規定案。市場監管部門接到信息，稱在某超市購買的晴王葡萄價格高，且單價顯示5.00元/pcs，表示五元一顆，已構成不按照規定的內容和方式明碼標價的違法行為。目前，案件正抓緊辦理中。

另據光明日報報導，據上海市場監管微信 公眾號，市場監管部門近日接到微博輿情，網友曬「天價大白菜」，一顆白菜售價竟高達73.21元。

執法人員立即出動對該輿情涉及的滬青平公路某超市進行檢查。經查，當事人現場所銷售大白菜為19.98元/公斤，但通過查詢銷售紀錄，其3月29日銷售大白菜價格為33.8元/公斤，進銷差價率遠高於2022年3月19日（含當日）前7天內在該交易場所成交的同一產品的最高進銷差價率。當事人涉嫌哄抬價格的違法行為，目前案件正在抓緊辦理中。