我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

中國新冠疫苗費逾1200億 網問：錢被誰賺走了？

中國新聞組／上海3日電
中國目前已經接種32億劑次新冠疫苗。(路透)
中國目前已經接種32億劑次新冠疫苗。(路透)

據國家醫保局發布訊息，中國目前已經接種32億劑次新冠疫苗，疫苗費用1200餘億元，「疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內」。一劑低於20元人民幣(約3.1美元)，甚至免費提供給民眾接種，1200餘億元費用雖由醫保基金和財政共同分擔，但不少人仍在問「錢被誰賺走了」？

文匯報報導，2021年2月中國正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，疫苗採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔。

居民免費接種疫苗初期，新冠病毒疫苗生產企業少、產能不足，全球範圍內供求矛盾非常突出。經國家醫保局反覆溝通協調國內疫苗生產企業，首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過90元/劑，整體低於企業供給國際價格。後又多次與企業磋商，推動企業連續降價，先後降至40元/劑、20元/劑左右。近期，國家醫保局已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水平。

另據財經雜誌報導，所接種的32億劑次疫苗中，部分疫苗生產企業免費提供疫苗6億劑。其餘醫保基金和財政共同分擔了新冠疫苗費用1200餘億元。

官方宣布數字後，外界好奇這塊1200餘億元的蛋糕，誰分得了？據了解，在中國，目前正在使用的新冠疫苗共有三種技術路線：滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗。一位接近醫保局的人士表示，三種技術路線的新冠疫苗，都在同步持續降價。

民眾接種的加強針，則來自七家企業：滅活疫苗，來自國藥中生北京所、國藥中生武漢所、科興中維、康泰生物、中國醫學科學院生物所；腺病毒載體疫苗，來自康希諾；重組蛋白疫苗，來自智飛生物的子公司智飛龍科馬。

有業內人士表示，眼看著市場上的新冠疫苗利潤攤薄，仍有一些企業產品尚未上市，仍在繼續推進，「已在新冠疫苗上獲得盈利的中國公司，對未來的發展路徑則各有規畫。」

疫苗 醫保 重組

上一則

懸缺一年多 美駐中大使伯恩斯就職

下一則

疫情期間哄抬物價 葡萄1顆5元 上海市監局調查

延伸閱讀

霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針

霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針
港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成
染疫住院每日1.6萬人創新低 死亡每日降至704人 半年來最低

染疫住院每日1.6萬人創新低 死亡每日降至704人 半年來最低
台本土確診破百 「不考慮升級」 檢疫天數擬再鬆綁

台本土確診破百 「不考慮升級」 檢疫天數擬再鬆綁

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化