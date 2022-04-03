中國新冠疫苗費逾1200億 網問：錢被誰賺走了？

中國目前已經接種32億劑次新冠疫苗。(路透)

據國家醫保 局發布訊息，中國目前已經接種32億劑次新冠疫苗 ，疫苗費用1200餘億元，「疫苗支出費用在醫保基金可承受範圍內」。一劑低於20元人民幣(約3.1美元)，甚至免費提供給民眾接種，1200餘億元費用雖由醫保基金和財政共同分擔，但不少人仍在問「錢被誰賺走了」？

文匯報報導，2021年2月中國正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，疫苗採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔。

居民免費接種疫苗初期，新冠病毒疫苗生產企業少、產能不足，全球範圍內供求矛盾非常突出。經國家醫保局反覆溝通協調國內疫苗生產企業，首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過90元/劑，整體低於企業供給國際價格。後又多次與企業磋商，推動企業連續降價，先後降至40元/劑、20元/劑左右。近期，國家醫保局已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水平。

另據財經雜誌報導，所接種的32億劑次疫苗中，部分疫苗生產企業免費提供疫苗6億劑。其餘醫保基金和財政共同分擔了新冠疫苗費用1200餘億元。

官方宣布數字後，外界好奇這塊1200餘億元的蛋糕，誰分得了？據了解，在中國，目前正在使用的新冠疫苗共有三種技術路線：滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組 蛋白疫苗。一位接近醫保局的人士表示，三種技術路線的新冠疫苗，都在同步持續降價。

民眾接種的加強針，則來自七家企業：滅活疫苗，來自國藥中生北京所、國藥中生武漢所、科興中維、康泰生物、中國醫學科學院生物所；腺病毒載體疫苗，來自康希諾；重組蛋白疫苗，來自智飛生物的子公司智飛龍科馬。

有業內人士表示，眼看著市場上的新冠疫苗利潤攤薄，仍有一些企業產品尚未上市，仍在繼續推進，「已在新冠疫苗上獲得盈利的中國公司，對未來的發展路徑則各有規畫。」