無症狀感染者占9成 上海民眾聯署盼居家隔離 疾控中心拒絕

上海新國際博覽中心臨時集中隔離點將啟用，一半床位具備交付條件。（取材自澎湃新聞）

上海本輪疫情 中，以無症狀感染者居多。曾馳援武漢 的上海瑞金醫院副院長陳爾真指出，上海疫情疾病嚴重性較低，稱未來在條件許可下，可能可以居家隔離。不只專家如此認為，也有民眾連署盼輕症居家隔離，「避免占用方艙醫院資源」，但被疾控中心基於政策理由拒絕。

綜合媒體報導，根據中國國家衛健委官網通報，上海市2日新增本土確診260例、本土無症狀感染者6051例。人民日報報導指出，上海的無症狀感染者數量遠超過中國其他省市，陳爾真認為，主因是上海大規模主動篩查，很多沒有症狀的感染者被發現。

面對大量的無症狀感染者，陳爾真坦言確實存在「居家隔離」的可能性。他表示，看整個疫情情勢發展，如果數量太多的話，是有條件可以居家隔離。當然，要配合居家管控的措施，最關鍵的是個人的依從性問題，「既然是居家隔離，就要按照規範，嚴格管控好自己，不出門了，該做好個人防護措施的要做到位，否則就沒辦法達到阻斷傳播的效果。」

由於上海逾九成是無症狀感染者，防疫 政策是否放寬成焦點。日前在上海浦東一小區，有居民集體簽署連署信，主張若樓棟出現陽性居民，基於科學理性和人文關懷原則，在無重症情况下居家隔離，全體居民願配合鄰居「不驅趕不強制轉運、鄰里互助、責任共擔」。據一名該小區居民指出，參加連署的是小區其中一棟樓，別的樓棟看到後也響應，願意配合協助。

「大家都認為，如果陽性就自覺待在家，配合政府防疫、互相幫助。沒有和政府對著幹的意思。」不過據該居民透露，當晚陽性居民已接到疾控中心電話，會被拉走隔離，「我們簽聯名信、生死狀都沒用，政策說了算」。