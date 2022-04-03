數嬰擠1床視頻瘋傳 上海極端防疫逼「骨肉分離」？ 官方否認
隨著病例數不斷增加，上海收緊了封控措施，但一些嚴厲的隔離防疫做法惹民怨。繼被禁足、買菜難等亂象後，近日再傳出有母親被迫和年幼的女兒「骨肉分離」，一家醫院還出現數嬰擠一床的「嬰幼兒隔離點」傳聞。儘管後者被官方否認，仍引來不滿。上海官方稱這問題「令人揪心」，將要求相關單位「保障隔離的孩子有人管、有人關心、有人照顧」。
來源：YouTube
美國之音報導，上海先後對浦東、浦南及其毗鄰地區，以及浦西地區實施分區封控，但已完成四天封控的浦東許多地區並未按時解封，一個超大都市就像按下暫停鍵。因被封控而足不出戶的上海市民連日來在社媒上抱怨很難獲取食品、藥品，將核酸檢測陽性的兒童強制與他們的父母分開在不同地點隔離的措施，近日引發另一波爭議。
路透報導，一位趙姓上海女市民抱怨說，她兩歲半的女兒3月26日發燒，就診三天後，她和她的女兒以及她的丈夫都被確診。醫院將她們三人分開隔離，她年幼的女兒被送往金山區公共衛生臨床中心的兒童隔離點。趙女考慮女兒太小，哀求醫院讓她一起隔離，但院方強硬拒絕。
趙女含淚表示，她女兒被送往金山區的兒童隔離點後，她只在與醫師建立的微信群中收到過一個短信，說她女兒挺好。「連一張照片都沒有…我都急死了，我完全不知道我女兒的狀況。」
另外，中國社媒上近日也出現上海一家醫療機構中兒童哭叫的畫面。視頻顯示，一張疑放在走廊的小床上，擠著三個哭叫的嬰幼兒，旁邊床上至少有三名幼兒。視頻中嬰幼兒人數超過大人的人數。有網民稱，機構看護幼兒人力不足，「孩子屁股都爛了」。
後來查出拍攝地點在上海金山區公共衛生臨床中心。該臨床中心2日澄清說，視頻中是兒科病房內部騰挪，並非在金山嬰幼兒隔離點發生。當時是為騰出更多的空間接診感染新冠的嬰幼兒。該中心已加強與兒童家長的聯絡溝通。
相關視頻後來被刪除，但仍被網民大量轉發。有網民留言稱有三個月大的嬰兒也被從他哺乳的母親身邊分開，還有的隔離點房間裡，八個兒童卻沒大人照顧。有人稱上海一家幼兒園有20多位五、六歲的兒童被單獨送往隔離中心卻沒有父母陪伴。
上海市民政局副局長曾群昨天表示，「因疫情可能導致的兒童臨時監護」的問題，「這確實令人揪心」。如果大人被感染轉運治療、或疫情封控管理無法回家，造成未成年子女無人照料，民政部門會快速開展應急處置和幫扶服務，保障孩子身心安全為第一原則。
上一則
FB留言