我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延長大眾運輸口罩令？聯邦壓力大

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

上海再增8226例 孫春蘭抵滬要求「動態清零」不動搖

記者陳言喬／即時報導
上海疫情擴大，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下自4月2日起已全部開放。（中新社）
上海疫情擴大，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下自4月2日起已全部開放。（中新社）

上海疫情繼續擴大，上海今早通報昨日新增本土新冠肺炎確診與無症狀感染者合計8226例，比前一日再增加1915例（含無症狀感染者）。中共中央政治局委員、中國國務院副總理孫春蘭2日已趕赴上海主持疫情防控工作。

4月2日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例438例和無症狀感染者7788例，其中73例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，16例確診病例和6773例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

另據新華社報導，為深入貫徹中共總書記習近平重要指示，落實李克強總理要求，國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，抵滬後轉達習近平對廣大幹部群眾的關心和慰問。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支援上海防控工作，同心協力儘快打贏這場大仗硬仗。　　

孫春蘭在聽取專家指導組匯報後，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，瞭解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。

她說，在2500萬人口的特大城市應對奧密克戎疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要儘快提升核酸檢測能力，週密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。

要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

疫情 新冠肺炎 國務院

上一則

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

延伸閱讀

中國務院副總理：上海堅持「動態清零」 全力支持防疫

中國務院副總理：上海堅持「動態清零」 全力支持防疫
憂菲律賓捲入戰爭 杜特蒂與習近平8日視訊會談

憂菲律賓捲入戰爭 杜特蒂與習近平8日視訊會談
整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾
談俄烏 習近平：中歐應加強溝通 提供穩定因素

談俄烏 習近平：中歐應加強溝通 提供穩定因素

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
東航MU5735第二個黑盒子。（新華社）

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

2022-03-27 01:08
美國知名中國研究學者黎安友認為，與俄羅斯總統普亭(左)的情緒化和缺乏判斷力相較，習近平(右)「比較聰明」。(美聯社)

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

2022-03-27 11:29

超人氣

更多 >
「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅