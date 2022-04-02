上海再增8226例 孫春蘭抵滬要求「動態清零」不動搖

上海疫情擴大，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下自4月2日起已全部開放。（中新社）

上海疫情 繼續擴大，上海今早通報昨日新增本土新冠肺炎 確診與無症狀感染者合計8226例，比前一日再增加1915例（含無症狀感染者）。中共中央政治局委員、中國國務院 副總理孫春蘭2日已趕赴上海主持疫情防控工作。

4月2日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例438例和無症狀感染者7788例，其中73例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，16例確診病例和6773例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

另據新華社報導，為深入貫徹中共總書記習近平重要指示，落實李克強總理要求，國務院副總理孫春蘭2日上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，抵滬後轉達習近平對廣大幹部群眾的關心和慰問。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支援上海防控工作，同心協力儘快打贏這場大仗硬仗。

孫春蘭在聽取專家指導組匯報後，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，瞭解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。

她說，在2500萬人口的特大城市應對奧密克戎疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要儘快提升核酸檢測能力，週密組織開展全員核酸篩查，不漏一戶、不落一人，抓緊摸清疫情本底。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。

要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。