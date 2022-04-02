工廠搶人 漲薪、包機接送、還包介紹對象

「媽媽崗」實行彈性工作制。（取材自真故研究室）

製造業用工荒由來已久，近來工廠搶人大戰變得越來越卷，漲薪、改善環境、辦相親會，廣東一家公司推出「媽媽崗」員工實行彈性工作制，可隨時請假。

央視財經數據顯示，預計到2025年，中國製造業十大重點領域人才缺口將近3000萬人，缺口率達48%。

據「真故研究室」報導，「老闆求人打工」的現象愈來愈盛行，最直接的招工手段就是「砸錢」，成都富士康開出月薪7000-8000元，華為 南方工廠工資高達8000至上萬元，直追都市白領的收入水平。

光漲薪還不夠，美的工廠也改善宿舍環境，配空調、熱水器、洗衣機、飲水機等家電。還提供免費下午茶與免費廠車，每年可享受7-10天探親假；一些工廠不惜內推補貼，比亞迪開出最高17000元的返費獎金，推薦人可拿到1.1萬元的獎勵，被推薦人可拿到6000元獎勵；富士康成都廠區招工還承諾每個月舉行一次相親，幫工人解決「終身大事」；新冠疫情 發生之初，一些工廠為順利復工 ，甚至「豪擲」千金包車、包機、包專列接工人上班。

此外，全方位，多維度的招攬勞動力，成為工廠緩解燃眉之急的策略。

2022年初，廣東中山市推出多期「媽媽崗」專場招聘會，並在線發布2400多個「媽媽崗」，覆蓋企業100多家。位於中山市港口鎮的悅辰電子實業有限公司的「媽媽崗」員工實行彈性工作制，可隨時請假。700人的企業，「媽媽崗」員工占比近三分之一。

為了招到工人，疫情後一些工廠甚至將年齡限制提高到55歲以下。但這些手段，對於巨大的用工缺口來說，依舊是杯水車薪。